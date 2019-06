iOS e iPadOS supporteranno sia i mouse USB, sia quelli Bluetooth

Una delle novità di iOS 13 e iPadOS (il nome con il quale ora Apple preferisce chiamare il sistema operativo di iPad per dare risalto alla distintiva esperienza d’uso sul tablet), è il supporto al mouse. La Casa di Cupertino ha spiegato chiaramente che la funzione è intesa per le persone che hanno difficoltà a interagire solo con l’interfaccia touch e una delle opzioni richiamabili dalla sezione Accessibilità.

Di particolare interesse è che sarà possibile usare non solo mouse USB ma anche Bluetooth e dispositivi come il Magic Trackpad di Apple. Stando a quanto riporta Steven Aquino, un freelance che collabora – tra le altre cose – alla realizzazione di podcast dedicato ai disabili, la funzionalità “è pensata per gli utenti che non possono accedere ai dispositivi senza un mouse, un joystick o dispositivi di input del genere”. In particolare, il supporto del mouse su iOS è pensato come un elemento sostitutivo dell’input touch, con come il tradizionale sistema di controllo del mouse di macOS. Un filmato dello sviluppatore Steve Troughton-Smith fa vedere l’uso del mouse sulla prima beta di iPadOS, evidenziando la possibilità di simulare i tocchi sullo schermo.

Apple ha confermato che sarà possibile usare sia mouse USB, sia mouse Bluetooth. Questi funzioneranno su iOS e iPadOS. Non c’è – almeno al momento – un elenco ufficiale dei dispositivi supportati ma qualsiasi dispositivo di input USB dovrebbe funzionare senza problemi, come avviene già ora su macOS.

Portaovoce di Apple hanno spiegato che le fondamenta che offrono supporto per il mouse in iOS/iPadOS sono nel sistema da anni, lasciando intendere che lo sviluppo non è una novità assoluta ma era qualcosa sul quale stava già lavorando da tempo,

Il supporto al mouse sarà ad ogni modo una funzione un po’ nascosta, relegata tra le opzoni per accessibilità e non una funzione presentata come parte principale dell’esperienza su iPad; quella offerta da Apple è ad ogni modo una possibilità interessante e un altro segno della maturità del sistema nel suo complesso.