iPad mini, tra sogni di schermo pieghevole e un aggiornamento di facciata

iPad mini seguirà la strada di iPad Pro. Non intendiamo con questo una svolta professionale del dispositivo ma un prodotto aggiornato solo modestamente nel processore. La voce arriva dal solitamente attendibile Ming Chi Kuo che prevede un rinnovo della macchina con le novità concentrate proprio nella CPU.

Il nuovo modello, dice Kuo, potrebbe arrivare non presto: alla fine del 2023 o addirittura nei primi mesi del 2024. Non ci si dovrebbe però attendere una rivoluzione che, per altro, è già arrivata con l’attuale modello che ha bordi squadrati e il lettore di impronte nel tasto di accensione. Apple dovrebbe invece cambiare il processore che diventerebbe “il principale fattore di promozione del dispositivo”.

(2/3)

I think it’s unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It’s because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022