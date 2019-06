iPad 2018 ai prezzi minimi su Amazon: sconti vicini al 20%

Amazon continua a proporre buoni affari sul mondo Apple e in particolare sul mondo iPad. Chi fosse interessato a massimizzare il risparmio è all’iPad 2018 che deve guardare per il quale si possono ricavare sconti vicini al 20%.

Il più conveniente degli iPad è il modello da 32 GB che Amazon offre a solo 299 euro, un ribasso del 18% rispetto al listino (359€). Lo sconto percentuale è più alto per il modello con rete cellulare che costa 399 euro (-18%) contro i 489 euro del listino ufficiale

In sconto ci sono anche gli iPad da 128 GB che costano rispettivamente 389 euro (listino 449) per il modello senza rete cellulare oppure 479 euro (listino 579€) per il modello con rete cellulare.

Ricordiamo le principali specifiche dell’iPad 2018

Display Retina da 9,7″

Fotocamera posteriore da 8MP, videocamera frontale FaceTime HD (foto da 1,2MP)

Audio a due altoparlanti

Wi-Fi 802.11ac

Fino a 10 ore di autonomia

Connettività di rete cellulare

Amazon, lo ricordiamo sempre, è rivenditore ufficiale Apple. Alla qualità e alla puntualità di consegna dello store Apple, aggiunge garanzie extra rispetto ad Apple Store, tra cui una politica di restituzione più generosa nei tempi e la “leggendaria” efficienza del suo servizio clienti.