I nuovi iPad Pro costeranno molto più di quel che immaginate

Se vi dicessimo che i nuovi iPad Pro arriveranno a costare quasi il doppio rispetto agli attuali li comprereste? Apple pensa di sì visto che, almeno secondo gli ultimi rumor, gli iPad Pro 11″ partiranno da 1500 dollari mentre la versione da 13 pollici costerà di base 1800 $.

Che i nuovi iPad, complici gli schermi OLED, costeranno di più non è notizia di oggi. Ma le cifre, spifferate da una fonte coreana, superano anche le più pessimistiche previsioni: si parla di un prezzo del 80% più alto rispetto al prezzo attuale USA per la versione da 11″ e del 60% più alto per il modello con schermo da 13″.

Considerando che qui si parla di prezzo senza le tasse e senza considerare il classico ricarico rispetto al prezzo in dollari che Apple applica sui suoi prodotti quando vengono messi a listino fuori dagli Stati Uniti, possiamo immaginare che l’iPad da 11″ in Europa a superare i 1900€ (oggi parte da 1069) e che il modello da 13″ costi intorno ai 2400€.

Apple, spiega la fonte coreana, pensa di poter giustificare l’aumento di prezzi con l’elevatissima qualità degli schermi che avrebbero (se il traduttore automatico non ci inganna) prestazioni da 1,5 a 2 volte migliorate rispetto agli AMOLED e la metà del consumo energetico.

Oltre a questo spiega ancora il sito coreano, Apple sottolineerà spessore e peso, record per il mercato, e la progettazione sofisticata. Altro elemento non menzionato dalla gola profonda potrebbero essere le innovazioni nei materiali e nelle tecnologie, il nuovo processore M3 e la compatibilità con una nuova serie di accessori.

Basterà tutto a questo a convincere con l’arrivo della primavera i clienti a comprare un gli iPad 11″ con un prezzo ben sopra il prezzo quello di un MacBook Air o iPad Pro da 13″ il cui listino faticherebbe a competere con quello della maggior parte dei MacBook Pro 14″?