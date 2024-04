Le prime immagini dei modelli di iPhone 16

Dopo la foto della prima presunta cover di iPhone 16, appaiono adesso in rete tutti gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Naturalmente si tratta di modelli non funzionanti, che servono pero a restituire una visione di quello che sarà il design complessivo di iPhone 16 e iPhone 16 Pro e, tecnicamente per permettere ai fabbricanti di accessori e cover in special modo di creare prodotti ad hoc per le nuove misure.

Le immagini, pubblicate su X da Sonny Dickson, mostrano quattro modelli “dummy” che rappresentano l’iPhone 16, l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 16 Plus e l’iPhone 16 Pro Max. Questi modelli, solitamente fresati da un unico pezzo di alluminio, sono progettati per aiutare i produttori di accessori a garantire che i loro prodotti si adattino perfettamente ai dispositivi finali.

I modelli dummy offrono una chiara visione del nuovo pulsante “Cattura” presente su tutti e quattro i modelli, che si prevede controlli varie funzioni foto e videografiche. Nelle foto è anche evidente la leggera maggiore dimensione dell’iPhone 16 Pro e dell’iPhone 16 Pro Max a causa del presunto aumento delle dimensioni dello schermo, che dovrebbe passare – rispettivamente – da 6,1 a 6,3 pollici e da 6,7 a 6,9 pollici.

Ancora, le nuove foto mostrano il set di camere verticale della fotocamera posteriore, che dovrebbe capeggiare su iPhone 16 e iPhone 16 Plus, confermato da tutte le precedenti indiscrezioni. Ancora, le immagini confermano la presenza del pulsante Azione.

Mentre l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max hanno ottenuto il pulsante Azione lo scorso anno, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus sono ancora dotati del tradizionale interruttore per il “mute”. Si prevede, però, che la linea di iPhone 16 porterà il tasto azione anche ai modelli standard.

Si prevede che Apple lanci la serie iPhone 16 come di consueto nel suo evento di Settembre. Per ulteriori dettagli sugli smartphone di prossima generazione di Apple del 2024, potete partire direttamente da questo indirizzo.