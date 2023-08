iPad mini 7, Apple Watch 9 e Ultra in nuovi colori attesi nel 2023

Oltre i prodotti principali con iPhone 15 e Mac, Apple sta lavorando per introdurre il nuovo iPad mini 7, oltre che nuove colorazioni sia per Apple Watch Serie 9 e il modello Ultra di seconda generazione, tutti indicati in arrivo entro la fine di quest’anno.

Non si tratta di novità assolute perché anticipazioni e indizi sono già stati offerti da Mark Gurman e Ming Chi Kuo: il primo ha indicato solo un generico aumento delle prestazioni per iPad mini 7, mentre il secondo ritiene che la produzione inizierà nel primo trimestre del 2024.

Anche il leaker che si firma ShrimpApplePro non offre un identikit di iPad mini 7, limitandosi a rilevare che l’attuale processore Apple A15 Bionic sarà sostituito da un più recente e potente A16 o forse addirittura dal modello di prossima generazione A17 in arrivo sugli iPhone 15 Pro.

iPad mini 7, nuovo processore e lunga lista dei desideri

Nei laboratori di Apple i lavori su iPad mini 7 sono in corso da mesi, per questa ragione il leaker indica come possibile il rilascio verso la fine del 2023, ma non esclude l’arrivo a inizio 2024. Purtroppo le tabelle di marcia precedenti non vengono in aiuto: iPad mini 4 è arrivato a settembre 2014, il modello successivo nel 2019, mentre l’attuale iPad mini 6 a settembre 2021.

Finora si è parlato solo di un upgrade del processore, ma nell’elenco dei desideri ci sono diverse tecnologie e funzioni già implementate in iPhone e iPad, come fotocamere migliorate e Photonic Engine, registrazione video ProRes e audio stereo, fino ad arrivare alla modalità hover di Apple Pencil, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Apple Watch 9 e Ultra 2 in nuovi colori

Nella serie di post su Twitter il leaker anticipa Apple Watch Serie 9 in alluminio nella nuova colorazione rosa che sembra si affiancherà agli attuali colori Mezzanotte, Galassia, Argento e rosso (Product)RED. Anche iPhone 15 e 15 Plus in arrivo a settembre sono previsti in rosa, colore che Apple già impiega per iPad Air, iPad mini e anche iMac.

Mentre i colori sembra non cambieranno per Apple Watch 9 in versione con cassa in acciaio inossidabile, previsti sempre in oro, argento e grafite, le stesse opzioni attuali. Infine anche l’attendibile ShrimpApplePro indica l’arrivo di Apple Watch Ultra seconda generazione in titanio scuro, come gi anticipato da Mark Gurman di Bloomberg. Per entrambi i modelli è previsto in notevole balzo delle prestazioni grazie all’arrivo del chip Apple S9 basato su A15 Bionic.

L’identikit è invece completo per iPhone 15. Tutto quello che sappiamo finora su iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, invece per i prossimi modelli top iPhone 15 Pro e Pro Max si parte da qui.