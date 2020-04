MJX Bugs 4W e SG906 5G, due droni 4K brushless in super offerta su eBay da 139,94

Quanti volessero prepararsi per ripartire al meglio, spiccando letteralmente il volo dopo la quarantena, non potranno che mettersi in casa un drone. Meglio, ovviamente, se 4K e con motori brushless. Proprio in quest’ottica vi presentiamo oggi SG906 5G e MJX Bugs 4W, che su eBay si acquistano a partire da 139,94 euro.

Il primo, SG906 5G, è un drone studiato per il volo in prima persona, grazie alla telecamera integrata, che permette di guardare le riprese dal vivo sul proprio smartphone. Tra le sue caratteristiche di maggior pregio, quando si connette il velivolo allo smartphone, la possibilità di sfruttare il GPS per consentire riprese ancor più fluide grazie alle funzioni di volo automatiche.

La camera on board si controlla anche da telecomando, potendola inclinare di 60°, catturando le immagini in volo da diverse angolazioni. La batteria da 288 mAh offre circa 25 minuti di volo, mentre i motori senza spazzole 1806 1700KV assicurano un volo stabile e sicuro anche nel tempo, potendo cambiare batteria e ripartire senza dover aspettare che si raffreddino.

Altre funzioni per il controllo del drone riguardano le gestures, come l’imposizione del palmo della mano, o del segno “vittoria”per poter avviare le video registrazioni o le foto, così da potersi scattare un selfie dall’alto.

Tante le modalità di volo, come quella che Follow, che segue un determinato soggetto, o quella di volo tramite POI, dove basta disegnare un percorso sullo schermo, per vedere il drone muoversi in quella direzione.

il drone permette di registrare video con risoluzione 2048 x 1080, mentre le foto arrivano a 4096 x 3072P. Il bundle di vendita include anche una borsa in nylon per il trasporto del drone in tutta sicurezza. Ricordiamo che il quadricottero ha dimensioni di 174 x 84 x 70mm da piegato, mentre in volo misura 283 x 253 x 70mm. Il peso è di 527 grammi.

Potete acquistarlo su eBay in super offerta a 161,93 euro, cliccando direttamente su questo link.

Se volete risparmiare qualcosina, ma avere un drone con caratteristiche molto simili a quello precedente, se non identiche, c’è anche MJX Bugs 4W, che offre sempre registrazioni 4K e motori brushless. Tra le differenze, in questo caso, non avrete la borsa in nylon inclusa nel prezzo.

Lo potete trovare a questo indirizzo a 139,94 euro.

Le offerte sono valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.