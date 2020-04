Apple Store fermo per iPhone SE 2020, su Amazon c’è la pagina segnaposto

Oggi è il giorno delle prenotazioni di iPhone SE 2020 e Apple Store (ma anche Amazon) si preparano al lancio

Le operazioni preliminari sono di qualche minuto fa, con la messa off one del sito di vendita di Apple. Il classico cartello “torniamo subito” è diverso, da un bel po’, da quello storico, ma il, significato è lo stesso. Cupertino sta preparandosi dietro le quinte a mettere in vendita il nuovo telefono.

Di iPhone SE, che qualcuno chiama anche iPhone SE 2, un vero e proprio iPhone 8 rieditato, abbiamo già detto molto. La sua caratteristica principale è nel prezzo che parte da solo 499 euro. Tra gli altri dettagli un nuovo processore e un nuovo apparato fotografico capace anche di effetto “ritratto” nonostante una sola lente.

iPhone SE 2020 sarà spedito già la prossima settimana, a meno che non ci siano sorprese dettate dal Coronavirus. Lo potrete comprare su Apple Store o anche su Amazon che ha già preparato la sua pagina segnaposto.