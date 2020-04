iPad Pro 2020 disabilita i microfoni quando la custodia è chiusa

Gli iPad Pro 2020 hanno una nuova funzione, in comune con i recenti MacBook: in una particolare condizione, i microfoni vengono disattivati. Il funzionamento è simile a quello dei portatili Apple, dove basterebbe chiudere il coperchio per far sì che nessun software possa sfruttarli per ascoltare suoni, rumori e discorsi che avvengono nelle vicinanze del computer.

Secondo quanto emerge dalla documentazione allegata ai nuovi iPad Pro 2020, per ottenere lo stesso risultato è sufficiente chiudere la copertina della custodia, purché quest’ultima sia però prodotta da Apple o certificata Made for iPad.

Sono i primi iPad ad essere dotati di una funzione del genere, che chiaramente va a beneficio della privacy degli utenti, un argomento che negli ultimi anni è stato e viene ancora oggi parecchio discusso e per il quale Apple ha fin da subito mostrato particolare attenzione.

Il blocco dei microfoni ad iPad “chiuso” rappresenta di fatto un altro piccolo passo verso questa direzione, che punta a proteggere la privacy degli utenti, ma è chiaro che si può e si deve fare ancora molto. C’è chi dice che basterebbe che Apple implementasse una funzione, lato software, per consentire all’utente di decidere eventualmente quando spegnere i microfoni anche con il tablet acceso e funzionante.

Quella di disabilitare i microfoni a cover chiusa o tramite un’eventuale funzione è comunque un sistema governato dal software e, per quanto tale, ha la possibilità di essere modificato per un qualsiasi bug, errore di sistema o intrusione esterna. Una protezione fisica, magari attraverso uno sportellino a scorrimento con qualche sistema di insonorizzazione incorporato, sarebbe senz’altro la soluzione più efficace dal punto di vista funzionale (a meno che lo sportellino non si rompa, chiaro) ma meno apprezzabile da quello estetico.

Apple ha però tutta l’esperienza e la capacità di poter realizzare una soluzione hardware che funzioni e che non disturbi l’occhio: chissà se non ci sta già lavorando.