iPadOS 17, le cinque funzioni da testare immediatamente

Così come per iOS 17, anche iPadOS 17 ha visto luce durante l’evento di apertura della WWDC23 tenutasi lo scorso 5 giugno. Il nuovo sistema operativo per i tablet della Mela porta con sé numerose novità, ma in questo articolo vogliamo porre l’attenzione sulle cinque che vi consigliamo di provare immediatamente. In lista mettiamo l’accento su quelle più evidenti per l’utente finale, che cambiano davvero il modo di utilizzare il dispositivo o che comunque risaltano immediatamente all’occhio.

Schermata di blocco personalizzata

Una delle prime cose che gli utenti di iPadOS 17 vorranno provare è certamente la schermata di blocco personalizzata. E’ lockscreen iOS 16 maqcitynet, ma anche una delle assenze più grandi di iPadOS 16. In molti non avevano capito la scelta di Apple di non permettere tale personalizzazione anche su iPad. Evidentemente, in quel di Cupertino avevano solo bisogno di più tempo per consentire lo stesso grado di personalizzazione anche su iPad.

E così, con iPadOS 17 permetterà di creare schermate di blocco personalizzate, potendo impostare colori e fonti a piacere per l’orologio e altri elementi a schermo. Si potranno anche inserire diversi widget sulla Lock screen, con la particolarità che saranno differenti a seconda dell’orientamento dell’iPad.

Ed infatti, sarà possibile inserire widget sulla colonna di sinistra quando l’iPad è in landscape mode (orizzontale). Questi scompariranno quando si metterà l’iPad in verticale: in questo caso si potranno aggiungere widget appena sotto l’orologio. A seconda di come sarà orientato il dispositivo verranno mostrati gli uni o gli altri.

App Salute

Anche in questo caso sembrava inconcepibile l’assenza dell’app Salute su iPad, molto apprezzata su iPhone. Se è vero che inizialmente questa poteva servire principalmente agli sportivi che portavano con sé l’iPhone, è altrettanto vero che nel tempo l’app di è sviluppata come piattaforma in cui l’utente può registrare e leggere moltissimi dati relativi alla propria salute. E così, una piattaforma così ben strutturata non poteva mancare su iPad.

Per la prima volta, grazie ad iPadOS 17, l’app Salute di Apple fa la sua apparizione sul tablet della Mela. Naturalmente, l’app sarà quasi irriconoscibile a primo impatto, perché sarà completamente ottimizzata per il grande schermo, con un design tutto nuovo che si adatterà allo schermo di iPad, con dati in evidenza e grafici interattivi.

I Preferiti in particolare hanno un look specifico: l’utente riceve informazioni sulla sua salute con trend, dati in evidenza e grafici interattivi dettagliati. Ora, su iPad si potrà anche monitorare e gestire i farmaci da assumere, usare Monitoraggio ciclo,registrare emozioni momentanee e stati d’animo quotidiani, visualizzare le cartelle sanitarie di più istituti e molto altro, tutto in una posizione centrale sicura e riservata.

Sviluppatori e sviluppatrici di app per la salute e il fitness adesso possono usare HealthKit su iPad, così potranno creare nelle loro app esperienze innovative che integrano le informazioni che l’utente ha scelto di condividere, rispettando gli stessi rigorosi protocolli dell’app Salute in materia di privacy e sicurezza dei dati.

Stage Manager

Stage Manager non è certamente una funzione nuova agli utenti della Mela, ma non sembra essere tra le funzioni preferite per chi utilizza i dispositivi Apple. Con iPadOS 17, però, arriverà un sistema certamente migliorato, che potrebbe questa volta risultare efficiente. Ed infatti, attivando Stage Manager su iPadOS 17, gli utenti potranno gestire al meglio finestre fluttuanti delle proprie app in esecuzione. Questa volta, ciascuna finestra in uso potrà essere ridimensionata a piacimento dall’utente e spostata liberamente sull’area di schermo disponibili. In questo modo sarà più facile affiancare più finestre, potendo passare dall’una all’altra app semplicemente con un tap. In questo modo Apple cerca, ancora una volta, di restringere il gap tra macOS e iPadOS.

Widget Interattivi

Arriveranno anche su iOS 17. Stiamo parlando dei widget interattivi. Se Apple era stata fino ad oggi conservativa con i widget, rendendoli di fatto solo uno specchietto in cui leggere informazioni, senza possibilità di intervento, con il nuovo sistema operativo sarà tutta un’altra storia. Ed infatti, i widget non avranno solo la funzione di informare gli utenti, ma permetteranno a questi ultimi di agire senza dover aprire l’app di riferimento.

Un esempio su tutti: con il widget Casa di Apple sarà possibile accendere o spegnere le luci in cada semplicemente cliccando sulle icone presenti all’interno del widget, senza dover aprire l’app. Per raggiungere questo risultato con iOS 16 si doveva, invece, fare ricorso ad app di terze parti.

Safari – Face ID

E’ una funzione passata inosservata, ma che farà certamente la felicità di molti. Per impostazione predefinita su iPadOS 17, le pagine di Safari private saranno protette dal FaceID. Si tratta di una funzione che, in effetti, ha molto senso. Se avete deciso di lavorare su una scheda privata di Safari è perché, verosimilmente, volete mantenere al riparo da occhi indiscreti quella sessione di navigazione. Quale modo migliore di proteggere quelle pagine con FaceID. Ogni colta che si chiuderà Safari sarà possibile riaprire quelle pagine private solo tramite sblocco FaceID.

