Stage Manager su iPadOS 17 supporterà le webcam dei monitor esterni

iPadOS 17 – aggiornamento del sistema operativo per iPad che Apple presenterà in anteprima alla WWDC23 di giugno – integrerà il supporto per le webcam integrate nei monitor esterni.

A riferirlo è il “leaker” Analyst941 su Twitter, affermando anche che per il nuovo sistema operativo per iPad è previsto il supporto a più sorgenti audio e video.

Stage Manager su iPadOS 16 offre una modalità per la gestione di più finestre simultaneamente; è possibile ridimensionare le finestre ed è possibile vedere in un’unica schermata più finestre sovrapposte, una modalità compatibile con i display esterni.

Con iPadOS 17, Stage Manager dovrebbe diventare ancora più utile per gli utenti degli iPad che possono sfruttare monitor esterni.

Il leaker @Analyst941 afferma che Stage Manager su iPadOS 17 permetterà di sfruttare le webcam integrare nei monitor esterni, con una opzione per impostare il monitor esterno come principale, utilizzabile anche quando l’iPad spegne lo schermo principale per risparmiare energia.

iPadOS 17 Stage Manager tidbits: • External monitor webcam support. • Audio output source settings. • Stream Multiple audio/vid sources at once with Stage Manager on. • Resizable dock (in external display settings only) • Sleep iPad display; external display stays on. — 941 (@analyst941) April 30, 2023

Altre migliorie dovrebbero riguardare impostazioni per l’uscita audio, consentendo all’utente di selezionare da dove ascoltare musica e altri suoni, ad esempio dagli speaker di iPad o da quelli integrati in un monitor esterno. Con Stage Manager attivo dovrebbe essere anche possibile trasmettere in streaming video e audio selezionado tra più sorgenti audio e video.

Sempre secondo il leaker è prevista anche una opzione che permetterà di ridimensionare il dock con impostazioni specifiche per i monitor esterni.

Si tratta per ora solo di indiscrezioni e in quanto tali da prendere con le molle. Ne dovremmo ad ogni modo sapere di più dal 5 al 9 giugno 2023, in occasione della Worldwide Developers Conference (WWDC).

Per tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23 il link da seguire è direttamente questo. Ricordiamo che la presentazione principale prenderà il via il prossimo 5 giugno. Troverete tutte le novità presentate anche sulle nostre pagine.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17, invece, il link da seguire è questo.