iPhone 12, Kuo prevede hardware meno spinto per le connessioni 5G

Per chi attendeva una configurazione hardware mostre per la connettività 5G degli iPhone 12, anche basandosi sulle anticipazioni solitamente super precise dell’analista Ming Chi Kuo, sembra debba purtroppo rivedere al ribasso le proprie aspettative. Questo però non significa necessariamente che i nuovi smartphone Apple attesi a settembre offriranno prestazioni al di sotto della media.

La revisione al ribasso delle specifiche arriva sempre da Ming Chi Kuo in un nuovo report pubblicato nelle scorse ore. Mentre fin dal 2019 l’analista aveva previsto una configurazione hardware dotata di ben 6 amplificatori e la possibilità di sfruttare i collegamenti super veloci 2×2 MIMO, ora Kuo prevede per gli iPhone 12 5G la presenza di solamente uno o due amplificatori.

Da questa prevista riduzione sul fronte hardware, Kuo deduce che gli iPhone 5G non potranno avvantaggiarsi delle prestazioni superiori in upload assicurate dalla tecnologia 2×2 MIMO, come riporta 9to5Mac. Dal punto di vista delle velocità massime teoriche si tratta ovviamente di una previsione al ribasso, ma non è detto che ciò si tradurrà necessariamente in prestazioni effettive inferiori.

Come sempre parlando di smartphone, specifiche hardware e prestazioni teoriche devono vedersela con le infrastrutture di rete presenti nella zona in cui l’utente si trova. Per il momento il dispiegamento delle reti 5G e relativa copertura sono molto limitati ovunque nel mondo e l’Italia non fa eccezioni, con l’esclusione delle primissime reti 5G presenti solamente in alcune delle città più importanti.

Per questa ragione non è detto che un terminale con più amplificatori e tecnologia 2×2 MIMO sarà effettivamente più veloce di uno con meno amplificatori e non in grado di supportare questa tecnologia di upload.

