Gli smartphone Blackview sono scontati fino al 44% per San Valentino

Cercate un regalo per l’imminente San Valentino? Il produttore cinese di telefoni rugged, Blackview, ha lanciato una promozione della durata di tre giorni per questo giorno speciale.

L’offerta, attiva dal 12 al 14 febbraio, comprende ben 16 diversi smartphone scontati fino al 44%, con prezzi a partire da soli 52,37 dollari: ecco tre delle migliori offerte attualmente in corso.

BV9900 è l’ultimo smartphone rugged – è impermeabile, a prova di cadute e di polvere – di punta di Blackview. Ha una elevata capacità multitasking grazie al processore AI MediaTek Helio P90, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. E’ molto buono anche dal punto di vista fotografico in quanto è equipaggiato con la fotocamera posteriore Sony 48 MP ultra grandangolare da 120 gradi.

Un’altra caratteristica distintiva risiede nell’IceMode: in altre parole, può essere utilizzato in ambienti estremamente freddi senza preoccuparsi di disabilitare le varie funzioni. L’utente può cioè utilizzare le funzioni Telefono, Messaggio, Contatti, Fotocamera anche quando la temperatura è particolarmente bassa (fino a -30°C).

Inoltre ha un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, un barometro e un sensore per la misurazione della qualità dell’aria, un igrometro e un misuratore UV.

L’A80 Pro è un ottimo compromesso tra qualità, soprattutto dal punto di vista fotografico, e prezzo. Monta una fotocamera Sony IMX258 quad da 13 MP, processore MediaTek Helio P25, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, batteria da 4.680 mAh e corpo ultrasottile.

Anche se BV9800 Pro non è il primo telefono con fotocamera termica, è uno dei pochi in questo settore a costare meno del solito. Grazie a questo componente risulta piuttosto utile se usato come strumento per la risoluzione dei problemi di un altro telefono ma anche per l’ispezione di quadri elettrici, agevolando la risoluzione dei problemi di sistemi meccanici o causati dall’acqua.

Oltre a questo è dotato di fotocamera Sony da 48 MP, processore MediaTek Helio P70, 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. E ospita anche una batteria da 6.580 mAh.

Come dicevamo questi sono soltanto alcuni dei telefoni BlackView in sconto per San Valentino: potete dare uno sguardo alla promozione cliccando qui. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.