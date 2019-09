iPhone 12 Pro, in rete circola già il concept degli iPhone 2020

In rete circola una quantità sbalorditiva di anticipazioni e caratteristiche tecniche attese degli iPhone 2020, questo praticamente a ridosso del lancio dei modelli attuali a listino iPhone 11 e iPhone 11 Pro: non dovrebbe sorprendere molto che sempre in rete circola già il concept di iPhone 12 Pro, immaginato con un design che richiama da vicino quello del mitico iPhone 4, secondo molti appassionati Apple e non solo, uno dei modelli più originali e belli di sempre.

In realtà la febbre del nuovo iPhone esiste ancora prima che il primo modello arrivasse nei negozi, tanta era l’anticipazione e la voglia di avere tra le mani (finalmente) un terminale facile da usare, che non richiedeva di sgranare gli occhi e di mirare piccoli pulsanti fisici per cercare un numero in rubrica, scorrendo e visualizzando un solo contatto alla volta su schermo.

Così anche se i nuovi iPhone 2019 sono praticamente appena arrivati nei negozi, non dovrebbe sorprendere che la caccia all’anticipazione sia già aperta per i prossimi iPhone 2020 o iPhone 12 Pro. A ben vedere la quantità di dettagli già trapelati è impressionante. Per esempio sappiamo già che saranno tutti OLED, tutti 5G che molto probabilmente avranno diagonali di 6,7” 5,4” e di 6,1”, saranno muniti di una fotocamera a tempo di volo o comunque in grado di rilevare le distanze per migliorare ancora foto e realtà aumentata e che tutti e tre avranno il processore Apple A14, uno dei primi al mondo costruito con processo a 5 nanometri.

Una quantità impressionante di previsioni e dettagli tenendo presente che questo è emerso ancora prima del lancio degli iPhone 11 e 11 Pro. Ma la caccia vera e propria con il primo il concept iPhone 12 Pro è arrivata non solo perché nei negozi sono disponibili gli iPhone 11, ma sopratutto perché per la prima volta Ming Chi Kuo ha già previsto che il design riprenderà o proprio somiglierà a iPhone 4, il mitico sandwich di due pannelli di vetro speciale che racchiudono uno chassis in alluminio, il primo smartphone al mondo con doppia lastra di vetro sia per il frontale che per il retro.

Secondo alcuni arriverà senza notch perché Apple implementerà il lettore impronte nel display, secondo altri invece le componenti per FaceID saranno così miniaturizzate da essere nascoste nel bordo superiore dello schermo.

Nel concept iPhone 12 Pro, realizzato @smazing in collaborazione con il leaker Ben Geskin, sul retro al posto della tripla fotocamera attuale, in iPhone 12 Pro è inserito un obiettivo in più, quello atteso per la camera di profondità. Per tutte le anticipazioni su iPhone 2020 potete partire da questa pagina.

Invece per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro rimandiamo a questo approfondimento di Maciytnet.