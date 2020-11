iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini già su Amazon (anche a rate, tasso zero e senza busta paga)

Su Amazon gli iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini sono in vendita e in spedizione il prossimo venerdì. I tempi sono gli stessi di Apple, ma nel caso di Amazon (come altri prodotti e come abbiamo spiegato qui) sono in vendita anche a rate.

Il grande rivenditore on line è stato rapidissimo. Abbiamo monitorato il sistema e abbiamo notato che le vendite sono iniziate contemporaneamente a quelle di Apple.

In pratica in questo momento è possibile acquistare (quasi) tutti i modelli che vende Apple anche sullo store Amazon con tempi di spedizione che sono identici. Anzi se il passato è un indizio è probabile che a brevissimo sarà Amazon il luogo dove comprare. Apple infatti con il lancio di iPhone 12 e iPhone 12 Pro in breve ha esaurito i pezzi disponibili mettendo la consegna a diverse settimane di distanza mentre Amazon per alcuni giorni è riuscita a soddisfare le spedizioni in tempo reale.

Amazon conviene anche perchè, come abbiamo già spiegato, vende i prodotti Apple a rate e senza alcuna commissione e neppure particolari garanzie. In pratica basta selezionare, come abbiamo spiegato qui, iPhone e spuntare l’opzione “in sei rate” per vedere dilazionato il pagamento. Per saperne di più di questa opzione leggete quanto abbiamo scritto al proposito di iPhone 12 e iPhone 12 Pro.