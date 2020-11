Apple Store online chiuso in attesa dei preordini iPhone 12 Mini e Pro Max

Oggi è il giorno dei preordini di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max: qui tutto quello che c’è da sapere per ordinarli e riceverli il più presto possibile. Come sempre in occasione dell’apertura dei preordini Apple Store Online è momentaneamente chiuso e riaprirà alle ore 14:00.

In questo articolo vi spieghiamo per filo e per segno come acquistare i due nuovi iPhone 12, e quali sono le caratteristiche dell’uno e dell’altro modello, e quali le differenze con gli iPhone 12 già rilasciati, ossia iPhone 12 e iPhone 12 Pro (qui la recensione di macitynet), entrambi con display da 6,1 pollici.

Apple è solita chiudere la propria pagina online relativa allo store poco prima dell’arrivo di nuovo hardware. Ad ogni modo, lo store riaprirà alle ore 14:00 in punto in Italia (alle 5 del mattino a Cupertino), ora esatta in cui sarà possibile preordinare i due nuovi modelli di iPhone 12.

A questo indirizzo trovate le istruzioni dettagliate su come ordinare, quali sono i prezzi di tutti i modelli, e quali altri store venderanno i nuovi iPhone 12 in alternativa ad Apple. Amazon è in prima linea, e già i modelli di iPhone 12 disponibili si acquistano anche a rate senza finanziamento.

