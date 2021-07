iPhone 13 con bobina di ricarica wireless più grande?

Apple avrebbe intenzione di integrare nei futuri iPhone 13 una bobina di ricarica wireless leggermente più grande, elemento che non solo dovrebbe garantire una migliore efficienza nella gestione del calore e un più alto wattaggio ma anche portare alla ricarica wireless inversa.

La voce arriva da Max Weinbach del canale YouTube EverythingApplePro. Apple avrebbe intenzione di creare una bobina di ricarica più grande, aumentando l’area che consente di caricare il dispositivo in modalità wireless. La fonte di quest’ultima indiscrezione ha in precedenza riferito che i nuovi iPhone integreranno magneti posteriori più forti, ribadendo quanto già affermato in precedenza e la probabile abilitazione della bobina per la ricarica wireless inversa, (altra indiscrezione che circola da tempo), permettendo di ricaricare altri dispositivi come alcuni modelli di AirPods, semplicemente posizionandoli sopra il retro del telefono.

Altre voci riportate nel filmato di EverythingApplePro riferiscono che gli iPhone 13 offriranno il supporto per la modalità video Portrait, che permetterebbe agli utenti di applicare l’effetto bokeh (sfocatura) anche ai filmati, alla stregua di quanto già possibile fare con le foto.

Mark Gurman di Bloomberg a febbraio aveva indicato come improbabile l’arrivo della ricarica inversa. A questa funzione Apple ha ad ogni modo pensato da tempo, e in passato sono stati individuati anche dei riferimenti in documenti depositati presso la Federal Communications Commission – la Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.