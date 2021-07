iPhone 13 con schermo always-on come su Apple Watch?

Il futuro iPhone 13 potrebbe integrare un display always-on sempre-attivo, sulla stregua di quanto già fatto su Apple Watch Series 5 e seguenti, funzionalità che potrebbe essere utile per mostrare costantemente alcune informazioni senza sprecare troppo la batteria.

L’indiscrezione era già circolata in precedenza ma a riferirla di nuovo è ora il ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della newsletter “Power On”, indicando elementi quali l’uso di un chip A15, la presenza di un notch più piccolo e cenni al display con refresh rate da 120Hz e possibilità di attivare la modalità always-on del display come su Apple Watch.

Su Apple Watch il display Retina always-on sempre attivo permette di avere sott’occhio l’ora e altre informazioni senza nemmeno sollevare il polso o toccare il display. Sullo smartwatch Apple ha predisposto dei meccanismi che consentono di diminuire la luminosità dello schermo quando il polso dello schermo è a riposo, e aumenta quando lo solleva o tocca il display. Su Apple Watch Series 6 il display è ancora più luminoso di prima (2,5 volte riferisce Apple), permettendo di accedere al Centro Notifiche e al Centro di Controllo, toccare le complicazioni e cambiare quadrante senza dover riattivare il display.

Su iPhone un display sempre attivo potrebbe essere utile per mostrare l’ora, la data, la percentuale di batteria e le notifiche delle app di sistema dello smartphone come chiamate perse e messaggi. Apple potrebbe anche predisporre meccanismi per consentire all’utente di impostare la durata del display sempre attivo (per 24 ore o solo in determinati orari), ma con scelte di progettazione adeguate il display alway-on non ha effetto sul telefono.

