SmartThings di Samsung monitora il consumo di energia

Samsung sta preparando gli aggiornamenti dell’app SmartThings per meglio adattarsi agli stili di vita in evoluzione di ciascun utente. Durante la pandemia molti sono rimasti inchiodati sul divano davanti la TV, quindi l’azienda coreana ha debuttato con più controlli per la televisione. Tra questi, adesso introdurrà un tracker del consumo energetico, necessario per le persone che trascorrono più tempo al chiuso rispetto al passato.

SmartThings Energy può monitorare quanto i consumi di energia dei propri elettrodomestici Samsung e prodotti HVAC individuali o combinati. L’azienda prevede di supportare altri partner certificati in futuro, compresi quelli specializzati nella gestione dell’energia.

Per aiutare l’utente a dipingere un quadro migliore dell’impronta ecologica della propria casa, l’aggiornamento consentirà di confrontare i dati di consumo con i propri obiettivi preimpostati e monitorare l’utilizzo mensile. L’app visualizzerà queste informazioni sotto forma di grafici a torta e a barre, con codice colore suddivisi tra l’utilizzo totale e parziale del dispositivo.

Quando superi l’obiettivo pre impostato o si lascia un elettrodomestico acceso mentre si è fuori casa, si riceverà una notifica che avvisa dell’aumento dell’attività energetica indesiderata. Samsung offrirà anche suggerimenti per il risparmio energetico in grado di avvertire, ad esempio, di non rifornire eccessivamente il frigorifero.

L’azienda ha aggiunto nuove funzionalità a SmartThings durante tutto l’anno. A seguito dei nuovi controlli TV, Samsung ha introdotto la funzione “Ricerca tag sconosciuti” ad aprile scorso, grazie alla quale è possibile identificare se alcuni SmartTag sconosciuti stanno seguendo l’utente. Adesso sta anche portando i controlli automobilistici per più veicoli all’interno dell’app, a partire dal terzo trimestre.

Ci si aspettava una mossa simile da Apple con l’aggiornamento Homekit di iOS 15 ma purtroppo la funzione non sarà disponibile quando il sistema operativo sarà disponibile a Settembre. Per chi acquista un impianto domotico Vimar o Bticino with Netatmo le funzioni sono riservate alle applicazioniu dedicate.

Per una recensione completa del sistema SmartThings commercializzato in Italia vi rimandiamo a questo articolo di Macitynet.