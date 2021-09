iPhone 13 previsti con autonomia e foto notturne migliorati

Apple ha già annunciato il suo evento intitolato California Streaming del 14 settembre durante il quale è attesa la presentazione dei nuovi iPhone 13: ora un noto leaker anticipa che i terminali avranno batterie più grandi, ma non per tutti i modelli, con più autonomia e diverse novità per la fotografa in Modalità Notte.

Negli scorsi mesi sono emersi numerosi indizi che puntano a batterie più grandi e con capacità maggiore per iPhone 13 rispetto alla gamma iPhone 12. Secondo gli ultimi post pubblicati su Twitter da Max Weinbach iPhone 13 Pro Max da 6,7″ continuerà a essere il vero e unico top di gamma, differenziandosi dal modello Pro standard da 6,1 pollici. Sempre per il nuovo top di gamma in arrivo è atteso un incremento della batteria compreso tra il 18-20% rispetto a iPhone 12 Pro Max.

Invece i due modelli da 6,1 pollici, quindi iPhone 13 e iPhone 13 Pro, sembra continueranno a impiegare una batteria con le stesse dimensioni dei modelli attuali, anche se la capacità dovrebbe aumentare di circa il 10%. Mentre nel modello iPhone 13 da 6,1 pollici l’autonomia dovrebbe aumentare di conseguenza, per iPhone 13 Pro l’autonomia complessiva potrebbe risultare leggermente inferiore a iPhone 12 Pro a causa della presenza del nuovo schermo con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Infine per iPhone 13 mini è indicata una autonomia di circa un’ora superiore rispetto a iPhone 12 mini. Peso e spessore dei terminali sono previsti in aumento rispetto al 2020, ma con prezzi che non dovrebbero aumentare, al contrario di quanto sostenuto da altri. Per quanto riguarda invece le novità per la fotografia notturna, anche queste già indicate in precedenza, il leaker precisa che la Modalità Notte sarà in grado di rilevare la presenza delle stelle nell’inquadratura e di regolarsi in automatico per migliorare gli scatti.

The Pro Max models will see a 18-20% larger battery, compared to last years model. Both 6.1" iPhones will again use the same battery component, while an increase in capacity of around 10% can be expected. Although the Pro might perform slightly worse due to the presence of 120hz — Pine (@PineLeaks) September 7, 2021

Sempre negli scatti al buio o con poca luce gli iPhone 13 dovrebbero produrre ombre migliori, oltre che compensare la luce per mostrare incarnati più naturali. Ricordiamo che Weinbach è lo stesso leaker che ha previsto l’arrivo dello schermo sempre accesso ma solo per alcuni dati e informazioni nella gamma iPhone 13. Si tratta di una anticipazione che deve ancora essere confermata, ma che potrebbe riguardare esclusivamente uno o due dei modelli Pro grazie al display con tecnologia LTPO con frequenza di aggiornamento variabile.

Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet, invece per tutto quello che è emerso finora su Apple Watch 7, con nuovo design più squadrato vi rimandiamo a questa pagina.