iPhone 14, Kuo smentisce il taglio degli ordini di Apple

Negli scorsi giorni DigiTimes ha segnalato che Apple avrebbe ridotto del 10% gli ordini di produzione di componenti destinate a iPhone 14 presso TSMC, ma in una serie di post su Twitter Ming-Chi Kuo analizza la situazione punto per punto, arrivando a smentire l’anticipazione della testata per cui ha lavorato diversi anni in passato: secondo l’analista infatti non c’è stato alcun taglio degli ordini da parte di Apple, non almeno fino a questo momento.

Innanzitutto ricordiamo che sempre negli scorsi giorni sono emerse le prime previsioni su domanda e vendite di iPhone 14 che segnalano un forte interesse da parte degli utenti Apple che devono rinnovare il proprio iPhone, anche per il fondamentale e gigantesco mercato cinese. Secondo le informazioni in possesso di Kuo Apple non ha tagliato gli ordini di produzione di iPhone 14, che rimangono fissati tra 90-100 milioni di unità per la seconda metà di quest’anno.

Invece gli altri tre punti evidenziati da Ming Chi Kuo nei suoi post riguardano le pratiche di Apple per ordini e fornitori, anche queste in contrasto con quanto segnalato da DigiTimes. Le riportiamo qui di seguito tradotte in italiano:

I lievi aggiustamenti di Apple per le previsioni di spedizione di iPhone (aumento/diminuzione a una cifra) sono comuni, compresi i nuovi modelli prima della produzione industriale.

3. Apple di solito non modifica in modo significativo le previsioni di spedizione per i nuovi iPhone (aumento/diminuzione a due cifre) prima di lanciare nuovi modelli e confermare l’effettiva domanda/feedback del mercato

4. Se un problema con la catena di approvvigionamento provoca un cambiamento significativo nel piano di spedizione dei nuovi iPhone prima della produzione industriale, Apple di solito posticipa gli ordini invece di tagliarli.

Infine nell’ultimo punto l’analista precisa che queste pratiche di Apple per gestire la catena di fornitura di iPhone, valgono anche per gli altri prodotti del colosso di Cupertino. Tutto quello che sappiamo finora sui terminali della prossima generazione iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.