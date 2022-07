AirPods Pro 2 non avranno sensore cardio e di temperatura

Contrordine: gli Airpods Pro 2 non avranno il sensore per la frequenza cardiaca. A smentire una voce che aveva messo eccitazione ed interesse nel mondo degli appassionati Apple è il giornalista Mark Gurman con la sua sempre molto seguita newsletter PowerOn.

Scrivendo delle novità in arrivo, Gurman spiega che il sensore per la frequenza cardiaca di cui aveva scritto il sito 52Audio in un articolo apparentemente ben informato, è una delle opzioni che Apple ha messo in conto per i futuri auricolari e su cui sta lavorando: non sarà però presente nei prossimi Airpods Pro 2.

Come abbiamo già spiegato il sensore di rilevamento del battito del cuore, pur non una novità assoluta (già nel 2015 le Jabra Sport Pulse avevano questa funzione) sarebbe particolarmente interessante per l’ecosistema Apple. Gli Airpods Pro in grado di sentire la frequenza del battito si andrebbero ad integrare con iPhone dando al telefono nuove orizzonti anche nel settore del fitness.

Apple per introdurlo potrebbe sfruttare una serie di brevetti che risalgono ad anni fa oltre che tutta l’esperienza che si è fatta con Apple Watch, dando ai suoi clienti un buon motivo per acquistare gli auricolari che sostituirebbero una qualunque fascia cardio là dove non si vuole indossare (o comprare) un Apple Watch.

Uno dei problemi di un sensore negli auricolari, come sa chi ha usato simili sistemi, è nella precisione. Mettere in campo una simile tecnologia per Apple significa rispettare gli alti livelli di qualità cui ha abituato i suoi clienti. Probabilmente sarà necessario attendere ancora qualche tempo per vedere apparire questa tecnologia in un paio di cuffiette marchiate Apple. Gurman spiega anche che negli AirPods Pro 2 non ci sarà neppure il sistema di misurazione della temperatura. La funzione termometro, in realtà, era già stata messa in dubbio anche da 52Mobile secondo cui “era ancora in fase di valutazione”.

Per la misurazione della temperatura con un paio di auricolari, del resto, entrano in gioco problematiche anche più complesse e delicate visto che si tratta non solo di dare un’idea delle prestazioni in campo sportivo ma di allertare su uno stato di salute. Nel frattempo lo stesso Gurman anticipa che il sensore di temperatura e la funzione di rilevamento della febbre saranno presenti in Apple Watch Serie 8 in arrivo in autunno.

Ricordiamo che la produzione di AirPods Pro 2 dovrebbe iniziare nella seconda metà di questo 2022. Questo vuol dire che il rilascio degli auricolari potrebbe essere previsto entro la fine dell’anno magari per Natale, al massimo, nel primo quarto del 2023.