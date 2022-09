iPhone 14 Pro, Apple indaga su un bug che blocca il telefono dopo il trasferimento dati

Apple sta indagando su un bug che in alcuni casi blocca gli iPhone 14 Pro e gli iPhone 14 Pro Max dopo il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo dispositivo.

Lo riferisce il sito Macrumors citando un memo interno di Apple inviato agli Apple Store e ai centri di assistenza; nella nota la Casa di Cupertino riferisce di essere a conoscenza del problema che si verifica in alcune circostanze e di stare indagando per capire l’origine dell’inconveniente. Alcuni utenti avrebbero riferito del problema, con il telefono che si blocca e non risponde dopo il ripristino dal backup di iCloud o il trasferimento dei dati dal precedente dispositivo al termine della procedura “Inizia subito” che dovrebbe permettere di trasferire i dati su un nuovo iPhone, configurando automaticamente il nuovo dispositivo.

Come fix temporaneo, Apple suggerisce di riavviare forzatamente il dispositivo se rimane bloccato per più di cinque minuti. Un problema in fase di attivazione è stato riscontrato da alcuni utenti in fase di attivazione dei nuovi dispositivi. Apple ha già rilasciato un aggiornamento a iOS 16.0.1, update il cui scaricamento è consigliato alla prima richiesta di aggiornamento dopo l’accensione del dispositivo. L’update a iOS 16.0.1 è fondamentale anche per completare l’attivazione di iMessage e FaceTime.

I nuovi iPhone, lo ricordiamo, sono ufficialmente disponibili da venerdì 16 settembre: tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max.