Apple TV Plus, arriva il vinile con la colonna sonora di Severance

Severance (“Scissione) è una serie molto apprezzata su Apple TV+; ha debuttato agli Emmy con 14 nomination per la sua prima stagione, fra cui la prima come miglior serie drammatica per Apple TV+.

I fan della serie – nella quale si vedono strani computer – apprezzeranno la disponiblità della colonna sonora della prima stagione su vinile, offerta in due varianti con due diverse copertine, una proposta in un pacchetto più costoso (60$) con incluso merchandising che sarà apprezzato dai fan, e la seconda più economica (30$); i dischi in vinile in questione sono prodotti da Mondo, azienda specializzata in supporti analogici di qualità.

La colonna sonora della serie è stata ideata da Theodore Shapiro, compositore statunitense famoso per aver composto le musiche di molti film di successo come Il diavolo veste Prada, Tu, io e Dupree e Dick e Jane – Operazione furto.

In “Scissione”, Mark Scout (Adam Scott) guida un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione che divide chirurgicamente i loro ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. L’audace esperimento sull’equilibrio tra lavoro e vita privata viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero che lo costringerà ad affrontare la vera natura del suo lavoro, e di sé stesso.

“Scissione” è scritta e ideata da Dan Erickson, che è anche produttore esecutivo insieme a Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono produttori esecutivi tramite Red Hour Productions, Patricia Arquette e Adam Scott sono i produttori, mentre lo studio di produzione è Endeavor Content.

La serie tv è disponibile su Apple TV+ dal 18 febbraio 2022.

