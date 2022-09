iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ricarica veloce di 25W e 27W

Il sito cinese Chongdiantou ha testato vari alimentatori con i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, indicando dettagli sui tempi di caricamento e l’alimentatore più comodo per la ricarica veloce.

L’adattatore di corrente con una con una potenza in uscita minima di 30 W, come quello venduto da Apple consente di ricaricare iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max alla massima velocità di ricarica di 25W e 27W. Apple riferisdce che il nuovo alimentatore da 35W a doppia porta USB‑C (per ricaricare due dispositivi contemporaneamente) consente di caricare gli iPhone e ogni dispositivo riceve fino a 17,5 W (se uno dei due dispositivi ha bisogno di più potenza, basta scollega l’altro dispositivo e il relativo cavo di ricarica dall’alimentatore).

iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max sono in grado di ricaricarsi rispettivamente fino a 23W e 27 W se collegati un adattatore di alimentazione USB-C da 30 W o superiore.

La ricarica veloce supportata dagli iPhone più recenti (iPhone 8 e modelli successivi) permette di ricaricare l’iPhone fino al 50% della capacità della batteria in circa 30 minuti.

La ricarica veloce funziona usando un cavo Apple da USB-C a Lightning e uno di questi alimentatori:

Alimentatore USB-C Apple da 18 W, 20 W,2 29 W, 30 W, 61 W, 87 W o 96 W o

Alimentatore USB-C di terze parti equivalente che supporta USB PD (USB Power Delivery)

Vale la pena sottolineare i dispositivi recenti non possono sostenere il picco di 27W per l’intero ciclo di ricarica: per loro natura più le batterie al litio si riempiono e più l’efficienza della ricarica rapida viene meno e comincia a generarsi calore; per questo motivo al caricatore viene a un certo punto richiesta dal dispositivo meno corrente (per evitare problemi di riscaldamento) rendendo ad ogni modo possibile la ricarica più veloce.

I nuovi iPhone, lo ricordiamo, sono ufficialmente disponibili da venerdì 16 settembre: tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max.