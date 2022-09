Come aggirare il blocco di Spotify con watchOS 9

Spotify ha inviato ai suoi utenti una email di avvertimento che riguarda una problematica registrata con watchOS 9, in sintesi questo: un bug fa sì che il nuovo sistema operativo da polso di Apple blocchi la riproduzione musicale in streaming della piattaforma.

Apple WatchOS 9 ha introdotto un bug che fa sì che lo streaming di Spotify su Apple Watch smetta di funzionare. Così recita l’avvertimento che gli utenti stanno ricevendo:

Esortiamo gli utenti di Spotify Apple Watch a non installare l’aggiornamento WatchOS 9 fino a quando Apple non avrà implementato una correzione per il problema. Gli utenti che sono già interessati possono invece scaricare i loro contenuti sul loro Apple Watch e ascoltarli offline o in streaming dai loro telefoni

Secondo i rapporti degli utenti, lo streaming su Apple Watch smette di funzionare entro il primo minuto, eppure la barra di avanzamento della traccia continua a muoversi, solo senza audio. Il problema si verifica sia quando si è collegati tramite Wi-Fi che, sia su rete cellulare, ma non ci sono problemi con i media Spotify scaricati su Apple Watch. Il mal pensanti ricorderanno che gli aggiornamento di sistema Apple non sono stati sempre clementi con Spotify.

Apple ha rilasciato la prima beta di watchOS 9.1 agli sviluppatori mercoledì e ci sono rapporti non verificati che il rilascio risolve già la problematica dello streaming di Spotify. Tuttavia, Apple non menziona il problema nelle sue note di rilascio, quindi gli utenti non lo sapranno con certezza fino a quando Apple non rilascerà il prossimo aggiornamento di Apple Watch al pubblico.

Il bug di watchOS 9 si aggiunge a quello iOS 16 relativo ai tap con tre dita. Invece per tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sistema operativo watchOS 9, inclusi i modelli supportati e tutte le novità incluse, è possibile consultare questo articolo di macitynet.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.