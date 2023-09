Operation Wolf Returns, la leggenda degli sparatutto torna su console

Dalla fine degli anni ’80 il cabinato di Operation Wolf spiccava nei bar e nelle sale giochi per la presenza di un controller a forma di mitra nella parte frontale del cabinato, proprio dove di solito ci si aspettava di trovare joystick e pulsanti: il classico degli sparatutto firmato Taito ora torna sulle console moderne con Operation Wolf Returns: First Mission di Microids.

Per i cultori dei videogiochi si tratta di uno sparatutto su rotaia, quindi con percorso obbligato a scorrimento orizzontale, uno dei primi in assoluto di questo tipo, ma i più lo ricorderanno per il mitra che emetteva un fracasso infermale quando si sparava, quindi praticamente per l’intera partita.

Sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming, Operation Wolf Returns: First Mission rimane fedele allo spirito del gioco originale, pur presentando una nuova direzione artistica. I giocatori si ritroveranno trasportati nel mondo dei film d’azione degli anni ’80, grazie a un gameplay incentrato interamente sull’azione non-stop.

Nella campagna in solitario o in cooperativa, si gioca nei panni di un agente speciale che combatte una organizzazione criminale. Oltre al traffico di armi e droga, l’organizzazione, guidata dal misterioso generale Viper, ha sviluppato una nuova potente arma. Dopo aver scoperto diverse delle sue basi, verrai inviato a smantellare l’organizzazione, distruggere l’arma e liberare gli ostaggi tenuti prigionieri nei campi circostanti.

Come il titolo storico anche il nuovo promette azione senza sosta, grazie alla campagna di sei livelli che può essere affrontata da solo o in due giocatori, una modalità sopravvivenza con onde infinite di nemici e un arsenale completo a disposizione.

Operation Wolf Returns: First Mission, disponibilità

Ricordiamo che Operation Wolf Returns: First Mission è già disponibile in versione VR per visori di realtà virtuale su Steam VR, Meta Quest 2, PlayStation VR 2, Pico 4, GOG ed Epic Game Store.

La versione non VR ora è disponibile in digitale e in confezione Day One Edition nei negozi per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il gioco è disponibile esclusivamente in versione digitale su Xbox One, Xbox Series e PC.

