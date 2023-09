Tecno a IFA 2023 mostra il portatile camaleonte che cambia colore

Tecno è presente a IFA 2023 di Berlino, mostrando la sua linea di prodotti di punta, inclusi i suoi quattro ultimi smartphone e la gamma di prodotti AIoT, oltre a due nuovi laptop, MegaBook T1 2023 da 14 pollici e il concept MegaBook S1 Dazzling Edition.

Lo stand di TECNO all’IFA presenta tre scenari di vita smart: Smart Business, incentrato sui laptop della serie MEGABOOK T e S, Smart Personal, che mette in evidenza dispositivi indossabili come gli auricolari True 1 TWS di punta e l’orologio intelligente Pro e Smart Home, che si concentra su dispositivi come router e telecamere di sicurezza interne.

Ancora, allo stand del produttore gli ultimi smartphone di TECNO, tra cui il telefono pieghevole PHANTOM V Fold, CAMON 20 Premier 5G, SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition e POVA 5 Pro 5G.

Un punto forte della presenza di TECNO all’IFA che ha attirato l’attenzione di molti visitatori è la prima apparizione ufficiale di due nuovi laptop, ovvero il TECNO MEGABOOK T1 2023 da 14 pollici, dotato di una batteria imponente, e il TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition con la tecnologia “Polychromatic Photoisomer”.

MEGABOOK T1 2023 14 pollici

TECNO MEGABOOK T1 2023 da 14 pollici ha un design sottile di 14,8 mm e un peso di 1,39 kg con un corpo metallizzato in alluminio. Pur vantando un design sottile, il MEGABOOK T1 2023 da 14 pollici non compromette le prestazioni.

Dotato di una batteria da 75 Wh, offre la batteria più grande nella sua fascia di prezzo, in grado di alimentare il computer fino a 18,5 ore. Questo risultato deriva dalle tecnologia di TECNO che ottimizza al massimo i consumi. Il T1 2023 da 14 pollici porta un nuovo colore distintivo con la tonalità Monet Violet per offrire un impatto visivo da ogni angolazione.

Come prodotto chiave nella gamma di prodotti AIoT di TECNO, MEGABOOK T1 2023 da 14 pollici offre anche OneLeap, che permette agli utenti di connettere facilmente il proprio laptop e lo smartphone TECNO, così da migliorare l’efficienza del flusso di lavoro consentendo agli utenti di affrontare progetti di lavoro e contenuti multimediali tramite trasferimento di file, condivisione di dati, collaborazione su più schermi e SwiftTransfer.

TECNO MEGABOOK S1

Inoltre, in anteprima all’IFA, è stato presentato un concept di laptop, il TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition. Il dispositivo presenta la tecnologia “polychromatic photoisomer”, fotoisomero policromatico, rendendolo il primo laptop a includere una superficie che cambia colore. Il dispositivo è ideato come un laptop creativo per il business, con altre caratteristiche di spicco, come lo spessore ridottissimo.

La colorazione White Moon supporta la tecnologia che consente alla superficie monocromatica di mostrare i colori quando esposta alla radiazione UV del sole. Con la capacità di cambiare dinamicamente i colori in base all’esposizione alla luce solare, le persone possono personalizzare l’aspetto del proprio laptop, riflettendo la propria identità.

