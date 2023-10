iPhone 15 Pro Max, il test di carica svela l’ alimentatore ideale

Con l’avvento dei nuovi iPhone una delle domande principali degli utenti è su quale sia il modo più veloce per caricare un iPhone 15 Pro Max. Il caricabatterie da 30W di Apple vince, tecnicamente, la partita: tuttavia, un video test di carica della batteria di iPhone 15 Pro Max diffuso in rete restituisce una risposta sorprendente.

Ecco perché per molti sarebbe meglio usare il carica baterria da 20W di Apple. Della velocità di ricarica della batteria del nuovo top di gamma Apple abbiamo già parlato nella recensione di macitynet.

Come già rilevato nella recensione anche se il terminale può arrivare a una potenza massima di 27W, in realtà c’è poca differenza tra usare l’alimentatore Apple da 30W e il modello da 20W.

Per arrivare da 1% a metà carica (50%) ci vogliono 30 minuti con l’alimentatore da 20W mentre 25 minuti con quello da 30W. Se infatti è vero che la porta USB-C di iPhone può tecnicamente ricevere energia con velocità fino a 27 watt, ma in pratica ci sono rendimenti decrescenti con velocità di ricarica oltre 20 watt circa.

Il video test di carica della batteria dell’iPhone 15 Pro Max apparso ora in rete, convincerà i più che il caricabatterie da 20W di Apple sia in realtà la soluzione migliore.

In breve, utilizzando il carica batterie da 30 W si risparmiano 10 minuti nel caricare un iPhone 15 Pro Max al 100%. In sintesi, con questo carica batterie si completa la ricarica in 2 ore e 11 minuti, mentre con il caricatore da 20W si impiegano 2 ore e 21 minuti.

Utilizzando l’alimentatore da 20W la temperatura di iPhone risulta leggermente inferiore: temperature più basse assicurano una maggiore longevità della batteria nel tempo. Inoltre, nel test video si nota che il divario maggiore non supera mai il 4% tra i livelli di batteria durante la ricarica.

Ed allora, se questi sono i dati, sarà difficile percepire nel quotidiano la differenza tra un caricabatterie e l’altro. Oltre alla temperatura inferiore del terminale, l’alimentatore Apple 20W è più compatto di quello da 30W. Questo conta soprattutto quando si cerca di inserire due caricabatterie uno accanto all’altro in una presa di corrente con spazio limitato.

Infine diversi utenti di prodotti Apple potrebbero essere già in possesso di uin carica batteria da 20W. Ecco in definitiva, perché, il caricatore da 20W potrebbe essere per molti la soluzione migliore per caricare iPhone 15 Pro Max.

