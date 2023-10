Come usare le nuove funzioni di Spotlight in iOS 17

Come ha fatto per iOS 16, Apple ha nuovamente colto l’occasione per apportare piccole, ma significative, migliorie a Spotlight per iOS 17. Ecco come utilizzarlo al meglio.

Su Mac Spotlight viene facilmente eclissato da alternative di terze parti, ma su iOS regna sovrano come parte integrante del sistema, tanto che l’utente non sente la mancanza di alternative terze parti.

Come ricorda AppleInsider, già con iOS 16 Apple aveva aggiunto un nuovo modo per accedere a Spotlight. Oltre allo swipe verso il basso dal centro dello schermo – da non confondere con lo swipe verso il basso dall’alto (che attiva, invece, il Centro di Controllo), l’utente poteva anche toccare un pulsante apposito.

Ogni schermata principale di iPhone ha un piccolo pulsante contrassegnato da “Cerca” in fondo allo schermo. Potrebbe essere potenzialmente confuso considerando che è lo stesso pulsante che consente di passare a una schermata principale senza effettuare lo swipe.

Nonostante Apple non abbia migliorato questo aspetto, iOS 17 apporta alcune modifiche a ciò che si vede una volta toccato quel pulsante o dopo aver effettuato lo swipe per visualizzare la ricerca Spotlight.

Quando si inizia a cercare qualcosa in Spotlight, questo inizia immediatamente a restituire i risultati corrispondenti, come ha sempre fatto. Adesso, però, se c’è un’icona correlata, come quella di un’app che si sta cercando, la mostrerà per prima.

Non si tratta solo delle icone delle app specifiche che si stanno cercando. Se si digita ad esempio la parola “macchina”, uno dei suggerimenti sarà quello di cercare quella parola in Safari.

Quindi, accanto alla parola “macchina” sotto Suggerimenti, ci sarà un’icona di Safari. Se la si tocca, si verrà indirizzati direttamente su Safari e inizierà una ricerca correlata.

Invece se l’icona accanto ai suggerimenti è quella di una lente di ingrandimento, una volta toccata l’utente verrà condotto a una nuova ricerca Spotlight. Ancora, se si cerca la parola “foto”, Spotlight mostrerà l’app Foto in cima allo schermo, quello che Apple chiama un “Top Hit”.

Ma farà anche di più. Accanto all’app Foto ci sarà un’icona per gli album chiave in quell’app, come ad esempio i Preferiti. Apple descrive questo come Spotlight che “in modo intelligente mostra le scorciatoie delle app per la tua prossima azione”.

Spotlight iOS 17 anticipa il comando successivo

La novità più interessante della nuova ricerca Spotlight in iOS 17 è quella che, probabilmente, potreste non vedere mai, a meno che non si cerchi esattamente la parola giusta.

Spotlight analizza adesso ciò che si sta digitando e anziché cercare semplicemente ciò che viene scritto, offre altre azioni, anticipando quello che potrebbe essere il comando successivo dell’utente.

Ad esempio, se si inizia a digitare un giorno o una data in Spotlight, la ricerca offre immediatamente di creare un evento nel calendario.

Oppure, se si digita la parola “musica”, Spotlight offrirà di riconoscere la musica in riproduzione. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un collegamento rapido per eseguire Shazam, in realtà, ma è comunque una funzionalità interessante e utile.

