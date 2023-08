Sony Alpha 7C II è il sogno dei videomaker

Sono arrivate due nuove fotocamere in casa Sony: una è Sony Alpha 7C II, modello di seconda generazione di una full frame compatta lanciata sul mercato esattamente tre anni fa; l’altra è Sony Alpha 7C R dotata di un imponente sensore da 61 MP.

Entrambi i modelli possono usare tutti gli obiettivi Sony con attacco E e montano il processore BIONZ XR con elaborazione dati basata su intelligenza artificiale AI, AF con riconoscimento in tempo reale dei soggetti e stabilizzatore d’immagine a 5 assi per recuperare fino a 7 stop.

Per l’uso in video tutte e due supportano la registrazione 4:2:2 a 10 bit fino a 4K in 60p, con funzionalità cromatica S-Cinetone. Lo stabilizzatore è accompagnato dall’Active Mode, un sistema di inquadratura automatica tramite AI, e c’è anche il supporto all’interfaccia audio digitale.

Tra le altre caratteristiche troviamo un monitor LCD touch orientabile e connettività tramite app Creator’s App. Sony non ha neppure trascurato l’impatto ambientale, preferendo plastica riciclata – come il SORPLAS – per la costruzione del corpo macchina.

Sony Alpha 7C II

Questa seconda generazione impiega un sensore FF Exmor R CMOS da 33 MP ed è il 22% più leggera e il 45% più piccola della prima versione (siamo sui 13 x 10 x 8 centimetri e sfiora i 700 grammi solo corpo).

La sensibilità ISO va da 100 a 51.200 sia per foto che per video, con possibilità di estensione tra 50 e 204.800 per le foto. La disponibilità è fissata per fine settembre e il prezzo del solo corpo macchina dovrebbe attestarsi intorno ai 2.400 €.

Sony Alpha 7C R

Questo modello invece è una nuova compatta FF con obiettivo intercambiabile che punta principalmente sulla risoluzione, grazie a un sensore retroilluminato Exmor R CMOS da ben 61 MP, il tutto in un corpo che pesa 725 grammi e occupa un volume pari a quello della nuova Alpha 7C II (millimetro più, millimetro meno).

La sensibilità ISO va da 100 a 32.000 e si può estendere per le foto tra 50 e 102.400. Usa una modalità di scatto multiplo con Pixel Shift che permette di acquisire più immagini e ricomporle poi su PC, creando così una singola immagine ad altissima risoluzione.

Anche questa arriva a fine settembre e dovrebbe costare intorno ai 3.700 € solo corpo. Per tutte le novità di Sony fate riferimento a questa sezione del nostro sito.