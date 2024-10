iPhone 16 Pro Max supera tutti in autonomia nel test con braccio robotico

Pubblicità

Anche se in alcuni primi test il podio di terminale con più autonomia è stato assegnato a Galaxy S24, un nuovo confronto diretto ancora più realistico, effettuato impiegando un braccio robotico, assegna il primato a iPhone 16 Pro Max (qui la recensione di macitynet).

L’autonomia massima dichiarata dai costruttori può risultare anche sensibilmente inferiore a quella reale con alcune applicazioni, in primis i videogiochi. Per questa ragione vengono effettuati molti test sul campo ma anche qui ripula difficile simulare l’utilizzo reale dei terminali, oltre che difficoltoso eseguire esattamente le stesse operazioni.

Da qui l’idea di impiegare un braccio robotico programmato per effettuare esattamente le stesse operazioni. L’idea di Phonebuff è quella di superare i test tradizionali di resistenza, molti ancora basati sulla riproduzione video all’infinito oppure la navigazione su pagine web fino all’esaurimento della carica.

Grazie al braccio robotico vengono testate più funzioni e app degli smartphone, inclusa la gestione delle email, lo scorrimento delle pagine dei social, la visione di video YouTube, l’uso di Google Maps, videogiochi, musica in streaming e altro ancora.

In questo test intensivo e realistico iPhone 16 Pro Max ha mantenuto le promesse Apple, funzionando per ben 28 ore e 14 minuti. Del totale 12 ore con uso attivo del display e 16 in standby. Si tratta del miglior tempo in assoluto, superando il precedente iPhone 15 Pro Max che era arrivato a 27 ore e 45 minuti.

In ogni caso sia iPhone 15 Pro Max dell’anno scorso che iPhone 16 Pro Max di quest’anno superano in autonomia Galaxy S24 Ultra che arriva a 27 ore e 18 minuti.

