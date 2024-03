Offerta Wow!, auricolari antirumore Soundcore P3i al minimo, solo 31,76€

Ecco una nuova offerta Wow!, come si chiamano le migliori e più imperdibili delle offerte di queste giornate di sconti di primavera Amazon. Parliamo della promozione che ribassa a 31,76€ gli auricolari Anker Soundcore Life P3i, un paio di accessori low cost che, solo per poco tempo, sono ancora più… low cost

Questo auricolari sono la versione a prezzo ribassato con alcune piccole rinunce degli Anker Soundcore Life P3 di cui abbiamo parlato in una la recensione.

Si presetano con un driver da 10 millimetri che tramite l’app Soundcore è anche possibile personalizzare l’equalizzazione in modo da adattare il suono in uscita in base al contesto. Ci sono 22 preset già memorizzati.

Ciascun auricolare monta 4 microfoni che supportano la funzione di soppressione attiva del rumo e che massimizzano l’acquisizione della voce durante le telefonate, in modo da renderle chiare e cristalline anche in mezzo al traffico, e c’è la modalità trasparenza per ascoltare i suoni ambientali e quel che ci viene detto da una persona che abbiamo di fronte senza dover sfilare le cuffie. Se invece ci si vuole isolare completamente, basta attivare l’ANC.

Per quanto riguarda l’autonomia la scheda tecnica parla di 9 ore con una singola carica e 36 ore aggiuntive tramite ricarica con la custodia, per un totale quindi di 45 ore. Il tutto poi si ricarica con un cavo USB-C.

Gli Anker Soundcore Life P3 sono stati considerati uno dei prodotti migliori nel rapporto tra prezzo e prestazioni, inizialmente costano più di 100 euro, sono stati scontati a 80 euro, ora grazie ad un coupon che potete applicare in pagina li pagare solo 59,95€. Un affare per la qualità.

Lo sconto a 31,76 € è il minimo mai visto. Il prezzo, trattandosi di una offerta Wow!, è valido a tempo e per un numero limitato di pezzi.

