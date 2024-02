Mettere Dov’è dentro al portafogli con il tag Atuvos, solo 27€

Avete presente AirTag? Sicuramente comodo con chiavi e collari degli animali domestici, è meno indicato per un portafogli. Ma se approfittate dell’offerta su questa versione prodotta da Atuvos potete dotarvi di un localizzatore che utilizza le stesse tecnologie ma ha la forma e le dimensioni di una carta di credito a solo 27€, grazie ad un coupon

Di Atuvos abbiamo già parlato in altre occasioni. Si tratta di una delle aziende che hanno acquisito in licenza il diritto a sfruttare la tecnologia alla base degli Airtag. Produce infatti dei tag Bluetooth perfettamente compatibili con il vostro iPhone e che funzionano allo stesso modo di un Airtag.

Ma se gli Airtag con la loro forma “panciuta” non possono essere messi un un portafogli e quelli standard di Atuvos per lo spessore sono comunque scomodi, questo ha una forma diversa. Essendo sottile e rettangolare è perfetto per essere infilato nella tasca dove possiamo collocare una carta di credito, un bancomat o una tessera.

Il fatto che si può nascondere o confondere in mezzo alle carte di credito rende più difficile, per un ladro o un furbetto che dopo avere trovato da qualche parte il portafogli decida di tenerlo per sè il portafogli, comprendere che il dispositivo è tracciato e liberarsi del sistema per ritrovarlo mentre noi, invece, saremo sempre in grado di capire dove si trova.

Unico svantaggio rispetto ad un Airtag o ad un compatibile è che essere tanto sottile la batteria non è sostituibile. Ma Atuvos spiega che comunque dura fino a tre anni prima di rendersi necessario smaltirlo e sostituirlo.

Questo accessorio costerebbe 30€ ma con uno sconto attivo al momento in cui scriviamo costa 27€