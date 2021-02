iPhone da 7 pollici pieghevole con Pencil previsto per il 2023

Sia l’iPhone con schermo pieghevole che con supporto per Apple Pencil sono due anticipazioni separate più volte emerse nel corso degli anni, questa volta però secondo una società di ricerca Apple potrebbe presentare un iPhone con schermo da 7 pollici pieghevole e anche con supporto per lo stilo nel 2023.

È la prima volta che viene indicato un dispositivo di questo tipo, unendo due dei filoni più ricorrenti nelle anticipazioni che riguardano la multinazionale di Cupertino. Ricordiamo che il supporto per Apple Pencil su iPhone è iniziato ad emergere nelle anticipazioni subito dopo che questo accessorio di input ha fatto il suo debutto su iPad, quindi diversi anni fa. Stesso discorso per un iPhone pieghevole di cui sono emersi innumerevoli brevetti e anticipazioni fin dal 2016, quindi prima rispetto alla commercializzazione dei primi smartphone Android pieghevoli.

Interessante rilevare che l’anticipazione di un iPhone da 7 pollici pieghevole arriva a breve distanza da una serie di indiscrezioni che indicano Apple al lavoro per prove e sperimentazioni interne con una serie di display pieghevoli e flessibili ordinati presso Samsung. Non solo: Apple starebbe anche sperimentando e sottoponendo a test di durata e affidabilità cardini e soluzioni alternative per un dispositivo di questi tipo.

Naturalmente per questo presunto iPhone da 7 pollici pieghevole Apple dovrebbe impiegare uno schermo OLED, indicato con diagonale da 7,3″ oppure 7,6″, quindi molto simile a iPad mini da 7,9″, una previsione formulata dalla società di ricerca Omdia, segnalata da MacRumors. Secondo l’attendibile Mark Gurman di Bloomberg Apple starebbe sperimentando diversi prototipi di iPhone pieghevoli con varie dimensioni di display.

