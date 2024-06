Con iOS 18 iPhone mostra l’ora anche da morto

Pubblicità

Installando iOS 18 non perderete più un appuntamento perché, anche se la batteria si scarica completamente, potrete continuare a leggere l’ora sullo schermo. È una piccola ma vantaggiosa novità del nuovo sistema operativo che si rifà alla medesima capacità di Apple Watch Ultra, che per l’appunto fin dal suo esordio è stato in grado di continuare a fare “solo” l’orologio tenendo il tempo anche quando capita che si prosciughi la batteria prima del previsto.

In apparenza può sembrare un cambiamento minore, ma ha invece il dolce sapore di quella cura nei dettagli che tanto ci piace di Apple. Perché con intelligenza è riuscita a rendere ancora utile un dispositivo che senza energia nella batteria, non potendo più essere acceso, oggi diventa un temporaneo fermacarte.

Cosa cambia, e come ci riesce

E invece tra qualche mese, quando tutti potremo installare la versione pubblica e stabile di iOS 18, in situazioni come queste continuerà a fornirci almeno una informazione utile, l’ora corrente (nell’angolino in alto a sinistra), dandoci così un punto fermo per orientarci nel quotidiano fino a quando non avremo tempo e modo di collegarlo ad una fonte di energia, che sia una presa a muro, una powerbank o l’uscita USB di un televisore poco importa.

Va ricordato che già da tempo – per la precisione a partire da iOS 15 – quando l’iPhone viene spento manualmente o si spegne da solo perché si è scaricata la batteria, in realtà l’energia non va completamente a zero. Apple infatti se ne tiene da parte un pizzico per permettere di rintracciarne la posizione tramite la rete Find My, così se qualcuno ve lo ruba (a proposito, corna facendo, se dovesse capitarvi, ecco come dovreste muovervi) non potrà impedirvi di farvi scoprire dove si trova.

E queste briciole di energia, da iOS 18, faranno una cosa in più: dirvi che ore sono.