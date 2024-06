Navigare con Safari su macOS Sequoia, ecco le novità

Pubblicità

Tra le novità di macOS Sequoia (versione che nel momento in cui scriviamo è in beta nelle mani degli sviluppatori) c’è anche Safari 18, ultima versione del browser Apple.

Di primo acchito non cambia molto ma in realtà le differenze ci sono; alcune di rilievo, altre meno. Di seguito elenchiamo le novità più importanti.

Highlights

La nuova funzione Highlights aiuta a trovare facilmente le informazioni chiave di una pagina quando si naviga sul web. Non è chiaro se i siti dovranno tenerne conto o se funziona in automatico ma Highlights dovrebbe sfruttare il machine learning per offrire un modo ancora più semplice di scoprire informazioni sul web, come indicazioni stradali, riassunti e link rapidi per saperne di più su persone, musica, film e programmi TV.

Modalità lettura migliorata

La modalità Lettore è stata rivista. Non si limita a visualizzare il testo della pagina web eliminando fronzoli, permettendo all’utente di concentrarsi ad esempio su un articolo, ma – per i testi più lunghi – include anche sommario e riassunto dell’articolo in una barra laterale.

Video Viewer

Quando Safari rileva un video sulla pagina, Viewer aiuta l’utente a metterlo in primo piano, lasciando allo stesso tempo pieno accesso ai controlli di sistema per la riproduzione, inclusi Picture in Picture.

Altre novità in ordine sparso

Sul menu “Finestra” troviamo le voci “Riempi” e “Al Centro”, richiami che consentono di ridimensionare la finestra sulla quale si sta lavorando, adattandola allo schermo al centro.

Tenendo premuto il puntatore del mouse/trackpad sul pulsante verde nell’angolo superiore sinistro di una finestra di Safari, è possibile selezionare diverse opzioni per il loro spostamento, ridimensionamento, riempimento e disposizione (con opzioni nuove rispetto a quanto offerto da macOS Sonoma). Queste opzioni possono essere richiamate anche dal menu “Finestra” alla voce “Sposta e ridimensiona”.

Altre nuove voci che troviamo nel menu “Finestra” sono: “Allarga a tutto schermo” e “Fissa pannello”.

Dalle Impostazioni di Safari è possibile richiamare la voce “Password” e da qui aprire l’app Passwords, quest’ultima ora utilizzata ampiamente dal sistema per le password, passkey, i codici di verifica, che è possibile salvare in modo sicuro nella nuova app e che è possibile sfruttare da Safari e altre app.

Sempre da Impostazioni, nella sezione “Avanzate” è possibile attivare o disattivare la voce «Consenti a “In evidenza” di condividere gli indirizzi web con Apple» (condividendo in modo anonimo gli indirizzi web visitati con Apple, “In evidenza” può mostrare riassunti e contenuti aggiuntivi, migliorando l’esperienza di navigazione)

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).