Prendetevi cura di voi e dell’ambiente domestico: termometro infrorossi e ozonizzatore in offerta

Oggi più che in passato è bene prendersi cura della propria salute e dell’ambiente domestico. Per questo vi segnaliamo due offerte di particolare interesse, una su un termometro elettronico, e un ozonizzatore.

La prima offerta che vi segnaliamo è sul termometro elettronico, che permette di misurare la temperatura corporea di adulti e bambini in pochi istanti. Gode di un sensore a infrarossi ad alta precisione, che fornisce prestazioni stabili e affidabili, e che si adatta alla temperatura dell’ambiente, così da poter essere utilizzato in ambienti complessi.

Adatto per la misurazione della temperatura per tutte le età, quindi adulti, neonati e anziani, consente la misurazione da fronte o orecchio, oltre a consentire la misurazione della temperatura superficiale di qualsiasi oggetto o di quella degli animali domestici, potendo effettuare la rilevazione entro 3-5 cm senza distanza.

Costa 36,46 euro e si acquista direttamente su eBay a questo indirizzo.

Oltre al termometro, in questo particolare momento storico diventa sempre più importante l’igiene domestica. Per vivere in un ambiente più sano il consiglio è quello di installare in casa un ozonizzatore. Il modello in offerta che vi segnaliamo consente di creare 600mg di ozono all’ora, ottimizzato per applicazioni a casa o in ufficio.

Il prodotto viene già fornito con tutto il necessario per rimuovere odori, per eliminare virus e batteri, così come eventuale muffa, ed è utile anche per la purificazione dell’acqua potabile, potendo eliminare eventuali sostanze chimiche. Piccolo nel formato, leggero, e portatile, può essere trasportato e utilizzato da una stanza all’altra.

Dispone di funzione di time controller, da 5, 10, 15, 20, 25, e 30 minuti, così da funzionare in totale autonomia.

Costa 39,97 euro e si acquista direttamente da qui.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.