La docu-serie MotoGP con Valentino Rossi a marzo su Prime Video

E’ in arrivo su Amazon Prime Video la docu-serie MotoGP Unlimited. La nuova docu-serie, che vedrà protagonisti tutti i campioni della MotoGP inclusi Fabio Quartararo, Valentino Rossi e Marc Marquez, offrirà uno sguardo esclusivo dietro le quinte del Campionato Mondiale MotoGP 2021.

MotoGP Unlimited debutterà in esclusiva su Prime Video il 14 marzo in Italia, Francia, Spagna e in più di 170 Paesi e territori in tutto il mondo, compresi Regno Unito e Stati Uniti. La nuova serie, composta da otto episodi da 50 minuti ciascuno, seguirà i piloti protagonisti della massima categoria sulle due ruote e i loro team manager.

Tra i protagonisti di MotoGP Unlimited di Prime Video piloti come l’attuale campione mondiale MotoGP 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), l’iconico Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) nella sua ultima stagione in MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGP), Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), e il campione del mondiale del 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), oltre ai direttori sportivi delle principali squadre.

Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, MotoGP Unlimited racconterà sia le storie delle future promesse di questo sport, sia quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Per la prima volta, uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che avvicinerà gli spettatori alle sfide affrontate dai piloti e dai loro team durante la stagione, sia dentro che fuori dal circuito, scoprendo anche quali sono i requisiti necessari per partecipare ad una delle competizioni più prestigiose del mondo delle due ruote.

La docu-serie segue le orme di altre produzioni Prime Video dedicate ai contenuti sportivi, anch’esse prodotte da THE MEDIAPRO STUDIO, come Fernando, Six Dreams e tutte le acclamate serie All or Nothing. Gli executive producer sono Laura Fernández Espeso, Javier Méndez e Bernat Elías, mentre i registi sono Arnau Monràs e Jaume García.

Tutte le novità del catalogo di Prime Video di febbraio sono disponibili in questo articolo riassuntivo.

