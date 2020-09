JBL presenta cinque nuovi altoparlanti Bluetooth che accontentano tutti

Ci sono cinque nuovi speaker in casa JBL che si vanno ad aggiungere alle decine di altoparlanti già esistenti con il preciso obiettivo di accontentare tutti. Perché ciascuna delle nuove unità appena presentate è progettata appositamente per i diversi usi che si può fare della musica nel corso della propria giornata. Cen’è insomma per tutti i gusti: dal più compatto con clip annessa pensato per essere appeso allo zaino durante le escursioni, al valigione super rumoroso per infastidire come si deve il vicinato durante una festa.

Partiamo dal più economico: il JBL Go 3. Come suggerisce il nome stesso si tratta di un aggiornamento del Go 2: presenta un design rinnovato ed è proposto in una serie di nuovi colori. Rispetto al suo predecessore ha la forma di un rettangolo con i bordi arrotondati e presenta un anello in una delle estremità che consente all’occorrenza di appenderlo con un gancio. Resiste alla polvere e all’acqua (IP67) ed offre fino a cinque ore di autonomia con una sola carica. Costa 39,99 euro ed è disponibile a partire da ottobre in nero, blu, blu/rosa, rosso, verde, bianco e con trama mimetica.

Il secondo altoparlante JBL presentato è il Clip 4 che conserva lo stesso moschettone proposto dal Clip 3. Come l’altro si può quindi appendere ed è certificato IP67 per resistere alle intemperie. Offre però fino a 10 ore di autonomia ed ha una forma maggiormente ovale rispetto al suo predecessore. Sarà in vendita a partire da novembre al prezzo di 59,99 euro nei medesimi colori del Go 3.

Per chi vuole qualcosa di più grintoso, JBL ha in servo il nuovo Xtreme 3. La società spiega di aver migliorato i driver e i radiatori passivi rispetto al modello di precedente generazione, quindi la resa finale dovrebbe essere migliore. Rispetto al tipico altoparlante Bluetooth che di solito si ha in mente è più grande sia per dimensioni che per caratteristiche tecniche. Ad esempio l’autonomia complessiva è di 15 ore e la batteria incorporata può essere usata anche per ricaricare un telefono. Si può sincronizzare ad un altro speaker KBL compatibile con la tecnologia PartyBoost dell’azienda e, come gli altri, è certificato IP67. Costa 299 euro ed arriva a novembre nei colori nero, blu e mimetico.

Gli ultimi due altoparlanti JBL fanno parte della linea PartyBox ed hanno una potenza sufficiente a far letteralmente vibrare le finestre. Il più compatto dei due è il PartyBox On-The-Go ed è una sorta di macchina per karaoke dalle dimensioni di uno stereo. Ha una potenza di 100 W e luci incorporate per creare atmosfera con un’unica soluzione. E’ dotato di microfono wireless e ci sono anche gli ingressi per un microfono e una chitarra con filo. L’autonomia è di sei ore ed è certificato IPX4, quindi resiste a polvere e schizzi d’acqua ma non alle immersioni (e ci mancherebbe). Oltre al Bluetooth, ci sono anche gli ingressi AUX e USB. Il prezzo è di 299 euro.

Il PartyBox 310 invece, come una valigia, è dotato di ruote e maniglia per il trasporto. La potenza è di 240 W, ci sono luci integrate anche qui ed effetti sonori “per entusiasmare la folla”. Il prezzo è di 499 euro ed arriva entro fine mese.