Apple annuncia i codici offerta per gli abbonamenti per iPhone e iPad

Apple annuncia un nuovo strumento di marketing destinato agli sviluppatori che rappresenta una occasione per gli utenti di iPhone e iPad per ottenere sconti e abbonamenti gratis per app e servizi: si tratta dei codici offerta per gli abbonamenti, in arrivo con ogni probabilità quando saranno rilasciati iOS 14 e iPadOS 14 questo autunno, in contemporanea o dopo il rilascio degli iPhone 12.

Apple precisa che i codici offerta per gli abbonamenti sono costituiti da codici alfanumerici univoci e monouso, per questa ragione possono essere distribuiti sia online che offline. Gli sviluppatori potranno decidere di distribuirli tramite l’app, sito web o anche via email, oppure durante eventi dal vivo, stamparli su biglietti, includerli nella confezione dei prodotti e così via.

Gli utenti che ricevono i codici offerta per gli abbonamenti potranno così ottenere sconti e l’accesso gratuito per gli abbonamenti proposti con rinnovo automatico. Per riscattare il codice sono possibili tre diverse alternative: tramite App Store, attraverso un sito web creato ad hoc oppure direttamente all’interno dell’app se lo sviluppatore ha integrato questa funzionalità usando le API dedicate messe a disposizione da Cupertino.

Si tratta di un nuovo strumento di marketing che Apple mette a disposizione degli sviluppatori per conquistare nuovi abbonati, per incentivare quelli esistenti e per riconquistare abbonati che hanno disdetto l’abbonamento. In questo articolo riportiamo una schermata pubblicata da Engadget. Naturalmente incentivando il business degli sviluppatori Cupertino sostiene anche i propri interessi: sugli incassi generati nel primo anno di abbonamenti in-app Apple incassa il 30% del fatturato, percentuale che però cala al 15% negli anni successivi. Da mesi le commissioni e le policy di App Store sono sotto stretta osservazione degli organismi antitrust in diverse nazioni nel mondo, oltre che prese di mira da proteste e campagne degli sviluppatori, su tutti Epic per Fortnite.

Qui di seguito riportiamo la traduzione dell’annuncio di Apple relativo ai codici offerta per gli abbonamenti comunicato agli sviluppatori:

«Entro la fine dell’anno, sarai in grado di acquisire, conservare e riconquistare abbonati con codici di offerta di abbonamento: codici alfanumerici univoci che forniscono prezzi gratuiti o scontati per gli abbonamenti con rinnovo automatico. Fornisci i tuoi codici monouso digitalmente o offline in occasione di eventi fisici, insieme ai prodotti e altro ancora. I clienti su iOS 14 e iPadOS 14 e versioni successive possono riscattare i codici dell’offerta sull’App Store, tramite un URL di riscatto del codice una tantum o all’interno della tua app se hai implementato l’API presentCodeRedemptionSheet».

Tutte le notizie e gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che sappiamo dei nuovi iPhone 12 5G è riassunto in questo approfondimento. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.