JJRC H36F, solo 20 euro per il drone che vola, va in acqua e su terra

L’inizio della fase 2 fa ben sperare di poter essere liberi di andare al mare per questa estate. Sarà bene prepararsi al meglio anche dal punto di vista ludico e ricreativo. Oggi in super offerta JJRC H36F, il mini drone che vola e va in acqua, e che si trova al momento in offerta a poco più di 20 euro. Clicca qui per acquistarlo su eBay.

Non solo acqua e aria, ma il drone può camminare anche sulla terra ferma. E’, insomma, un vero e proprio 3-in-1, grazie al quale potersi divertire, quale che sia lo scenario desiderato.E’ facile da assemblare e smontare, così come facile risulta scambiare le diverse modalità di guida. Il drone offre anche due diverse velocità, tra alta e bassa, per poterlo pilotare al meglio sin da subito.

Non mancano caratteristiche avanzate, come quella che consente di effettuare flip a 360° in aria, così da poter stupire amici e parenti con le acrobazione in volo. Peraltro, disponibile anche la modalità headless, che consentirà al pilota di riportare facilmente il drone alla base, qualche che sia l’orientamento del velivolo.

Il drone ha una batteria da 3.7V 150mAh, che consente un tempo di utilizzo compreso tra 4 e 5 minuti, e che si ricarica in appena unìora. Il range di utilizzo è di circa 30 metri in aria, mentre scende a 15 quando si decide di pilotare il drone a terra e in acqua.

JJRC H36F ha dimensioni piuttosto contenute, che variano a seconda della conformazione prescelta. Quando è in volo misura appena 8.5 x 8.2 x 3cm. Per il corretto funzionamento occorrono anche 2 pile AA per il radiocomando, mentre il peso del drone è davvero contenuto, pari appena a 58 grammi.

Potete acquistarlo, con spedizioni rapide dall’Italia, direttamente a questo indirizzo, al prezzo di appena 20,99 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.