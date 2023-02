Jony Ive reinventa il naso rosso perfetto

Ogni anno per il Telethon della raccolta fondi in Regno Unito, BBC e l’associazione di beneficienza Comic Relief mettono in vendita un nuovo modello di naso rosso: con una presentazione tutta da ridere quest’anno si scopre che il naso rosso 2023 è stato completamente stravolto e ridisegnato da Jony Ive, il guru del design, ex Chief Designer Officer di Apple.

Secondo la TV dei ragazzi BBC si tratta nientemeno del «Restyling più drammatico da quando il naso rosso ha fatto il suo debutto nel 1988». Il modello ideato da Jony Ive è racchiuso in un piccolo contenitore semicircolare poco spesso: una volta estratto basta aprire e far ruotare le due estremità per ottenere il naso rosso.

Arrivando dalla stessa mente che ha contribuito in modo fondamentale al design di iPod, iPhone, iPad, svariati Mac leggendari, Apple Watch e molto altro ancora, il naso rosso di Ive è proprio come ci si aspetta: un oggetto funzionale, pratico, rispettoso dell’ambiente. Non a caso attori e attrici che sostengono Comic Relief, spot promozionale incluso, lo presentano come se fosse l’ultimo ritrovato della tecnologia.

Ma sentiamo direttamente cosa dichiara LoveFrom, la società di design di Jony Ive che firma l’opera: «Siamo cresciuti con Comic Relief e siamo orgogliosi di sostenere il loro straordinario lavoro» affermato Ive proseguendo «Questo nuovo e apparentemente semplice naso rosso è stato un piccolo oggetto favolosamente complesso da progettare e realizzare e ha coinvolto tutto il nostro team. Speriamo che porti un piccolo momento di gioia a tutti coloro che ne indossano uno».

Il naso rosso di Jony Ive è in vendita da questa pagina di Amazon in Regno Unito e anche nel sito di Comic Relief, purtroppo in entrambi i casi non sono previste consegne in Italia. Il denaro raccolto con le vendite del naso rosso sarà devoluto per sostenere le persone che faticano a sopravvivere per l’aumento del costo della vita, senzatetto, persone con problemi mentali e povertà alimentare.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Jony Ive sono disponibili nella sezione dedicata.