Da Juice i nuovi Mac M4 in preordine in 20 rate zero interessi

Pubblicità

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, oltre che nel negozio online Juice gli ultimi modelli di Mac M4 di Apple si possono preordinare e, per chi lo desidera, il pagamento può essere suddiviso in 20 piccole rate senza costi di pratica né interessi.

Tutti i nuovi Mac offrono prestazioni elevate, in particolare in campo AI, grazie al chip Apple M4 e una dotazione di memoria RAM di serie raddoppiata, che finalmente passa da 8GB a 16 GB, anche per i MacBook Air M2 e M3.

Da Juice il Mac più piccolo e potente di sempre, Mac mini M4 si compra a partire da 729 euro, oppure in 20 rate da solo 36,45 euro al mese.

Il sottilissimo, elegante e ancora più potente iMac M4 parte a listino da 1.529 euro, in alternativa si può avere suddividendo il costo in 20 rate mensili da 76,45 euro al mese.

Infine per gli utenti che desiderano le prestazioni superiori di M4 sempre e ovunque, MacBook Pro parte da 1.949 euro: non appena sarà disponibile si potrà acquistare in 20 rate da 97,45 euro al mese.

Ricordiamo che i pagamenti in 20 ae senza costi né interessi sono disponibili anche sugli altri prodotti Apple, inclusi gli iPhone 16 da 979 euro o 20 rate da 48,95 euro, invece iPhone 16 Pro da 1.239 euro oppure 20 rate da 61,95€. Per chi permuta l suo usato per acquistare il nuovo Juice supervalutazioni iPhone di 80 euro fino al 28 dicembre.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.