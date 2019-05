Da Juice in offerta LifeProof, le custodie super resistenti per iPhone

iPhone può fare cose impossibili protetto da una custodia LifeProof, in offerta nei negozi Juice e nel negozio Juice online. Blindate, super resistenti a urti e cadute fino a 2 metri proteggono completamente il nostro prezioso iPhone, inclusi lo schermo, gli angoli e i punti più delicati.

Per la vita e gli spostamenti di tutti i giorni la più indicata è LifeProof Slam proposta in sconto da Juice a 29,90 euro invece di 39,90 euro. Lascia completamente libero il terminale per mostrare il design originale Apple, ma fronte e retro sono protetti da due pannelli trasparenti in vetro temperato. Tutto intorno invece c’è una robusta protezione in grado di resistere a urti e cadute fino a 2 metri, il tutto lasciando liberi speaker, porte e connettore Lightning.

Se invece temiamo polvere, sabbia, mare e piscina e vogliamo usare iPhone senza preoccupazioni ovunque, la custodia LifeProof Fre è quella più completa e indicata.

Il nostro terminale è completamente racchiuso in una custodia blindata che non stravolge però peso e ingombri di iPhone. Oltre a proteggere contro le cadute fino a 2 metri, blocca completamente polvere, fango, resiste alle immersioni in acqua fino a 2 metri fino a un’ora ed è già pronta anche per l’inverno perché resiste anche alla neve. LifeProof Fre per iPhone XR costa 79,90 euro ma grazie all’offerta Juice si compra a 64,90 euro.

Tutte le custodie LifeProof in sconto nei negozi Juice e anche nello store Juice online sono disponibili per iPhone XR, iPhone XS e anche iPhone XS Max.