Juice sconta iPhone di 80€ anche a rate, Apple Watch per la Festa della Donna

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice Apple Watch è proposto per la Festa della Donna a partire da 15,45 euro al mese, inoltre prosegue la promozione dedicata a iPhone con sconto di 80 euro anche sui modelli iPhone 14, con in più la possibilità di pagare in 20 piccole rate a partire da 47,45 euro al mese per 20 mesi.

Sia per i pagamenti rateali di Apple Watch che per iPhone non c’è alcuna maggiorazione di costo: si paga il prezzo del dispositivo (tolto lo sconto se c’è), suddiviso per il numero delle rate, quindi senza maggiorazioni per costi extra né interessi.

Partiamo da Apple Watch SE a listino per 309€, da Juice si può comprare in 20 rate da 15,45€ al mese. Apple Watch Series 8 da 509 euro, da Juice in 20 rate da 24,45€ al mese, infine anche Apple Watch Ultra da 50,45 euro al mese per 20 mesi, quindi in totale 1.009 euro, lo stesso prezzo del listino Apple, esattamente come per gli altri modelli.

Per chi ha sempre sognato un iPhone il momento è giusto da Juice: il prezzo di listino scende di 80 euro per iPhone 14, iPhone 14 Plus e anche iPhone 13 128GB, in più per i due modelli più recenti si può pagare a rate senza costi aggiuntivi.

iPhone 14 parte da 47,45 euro al mese, iPhone 14 Plus da 54,95€ al mese mentre per iPhone 13 128GB il cliente può scegliere tra lo sconto di 80 euro pagando 859 euro invece del prezzo di listino di 939 euro, oppure il pagamento a rate da 42,95€ al mese a prezzo di listino. Ricordiamo che la promozione Juice rimane valida fino al 2 aprile 2023 salvo esaurimento pezzi disponibili.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.