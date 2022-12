Apple Music Sing porta il karaoke su Apple Music

Apple annuncia Apple Music Sing, una nuova funzione integrata nel suo servizio di musica in streaming che permette agli utenti di cantare le loro canzoni preferite con voci regolabili e testi in tempo reale. Apple Music Sing offre molteplici visualizzazioni dei testi per aiutare i fan a prendere l’iniziativa, eseguire duetti, cantare nei cori e altro ancora, il tutto integrato nell’esperienza dei testi di Apple Music.

Insieme a un catalogo in continua espansione che comprende decine di milioni di brani più cantabili al mondo, Apple Music Sing rende facile e divertente la partecipazione di chiunque, come e dove preferisce. Apple Music Sing sarà disponibile a fine mese per gli abbonati Apple Music in tutto il mondo e potrà essere utilizzato su iPhone, iPad e sulla nuova Apple TV 4K.

«L’esperienza dei testi di Apple Music è costantemente una delle funzionalità più apprezzate del nostro servizio» dichiara Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats di Apple. «Sappiamo già che i nostri utenti in tutto il mondo amano seguire le loro canzoni preferite, quindi volevamo evolvere ulteriormente questa offerta per consentire un coinvolgimento ancora maggiore intorno alla musica attraverso il canto. È davvero molto divertente, i nostri clienti lo adoreranno». Apple Music Sing include:

Voci regolabili : gli utenti hanno il controllo sui livelli vocali di una canzone. Possono cantare con la voce originale dell’artista, prendere il comando o mixare milioni di brani nel catalogo di Apple Music.

: gli utenti hanno il controllo sui livelli vocali di una canzone. Possono cantare con la voce originale dell’artista, prendere il comando o mixare milioni di brani nel catalogo di Apple Music. Testi in tempo reale : gli utenti possono cantare le loro canzoni preferite con testi animati che danzano al ritmo della voce.

: gli utenti possono cantare le loro canzoni preferite con testi animati che danzano al ritmo della voce. Voci di sottofondo : le linee vocali cantate simultaneamente possono essere animate indipendentemente dalla voce principale per facilitare il seguito da parte degli utenti.

: le linee vocali cantate simultaneamente possono essere animate indipendentemente dalla voce principale per facilitare il seguito da parte degli utenti. Vista duetto: più cantanti vengono visualizzati sui lati opposti dello schermo per rendere più facile cantare duetti o brani con più cantanti.

Apple Music lancerà anche una suite di oltre 50 playlist di accompagnamento dedicate con tutte le canzoni epiche, i duetti, i ritornelli e gli inni che hanno entusiasmato le persone di tutto il mondo a cantare, completamente ottimizzate per l’esperienza Apple Music Sing.

Apple Music Sing, dispositivi e disponibilità

Apple Music Sing, incluso nell’abbonamento Apple Music, sarà disponibile alla fine di questo mese per gli abbonati Apple Music in tutto il mondo. Apple Music Sing sarà disponibile su tutti i modelli di iPhone e iPad compatibili, nonché sulla nuova Apple TV 4K.

