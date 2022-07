Kingston DataTraveler microDuo 3C, Drive Flash dalla doppia anima con USB-C

Kingston DataTraveler microDuo 3C è la memoria flash USB dalla doppia anima, che risulta ancor più versatile, considerando che può essere collegata tramite USB-A, o USB-C, così da risultare compatibile con la maggior parte dei dispositivi esterni: computer Mac e PC, smartphone Android, iPad Pro e iPad Air

DataTraveler microDuo 3C ha una doppia interfaccia che funziona con sia con le porte USB-C più recenti, sia con le tradizionali porte USB Type-A. Si tratta di una periferica pensata per alleggerire la memoria del PC o notebook, ma anche di smartphone e tablet, potendo contenere fino a 256 GB di dati, quindi incrementare lo spazio di archiviazione per foto e video.

Il formato è davvero ottimale per portarlo sempre con sé, estremamente piccolo, e offre una comoda connessione plug and play, senza che sia necessario alcun setup per il corretto funzionamento.

Quanto alle velocità, consente di trasferire rapidamente i file tra i dispositivi a 200 MB/s in lettura, grazie alla USB 3.2 Gen 1.

Caratteristiche:

Elevate velocità di trasferimento dati, fino a 200 MB/s in lettura

I doppi connettori supportano porte USB Type-C e Type-A

Elevata capacità di storage fino a 256 GB

DT microDuo 3C supporta la connessione USB-C, adottata dagli smartphone e tablet più moderni, insieme alla connessione USB Type-A presente sui dispositivi USB più diffusi.

Si acquista su Amazon a circa 36 euro nella versione da 128 GB , cliccando direttamente su questo indirizzo.