Kippy Evo è un super localizzatore GPS per cani e gatti

Gli animali domestici fanno ormai parte delle famiglia, si tratta di un trend globale che vede gli amici a quattro zampe sempre più come parte integrante del nucleo familiare. Proprio per questo motivo è aumentata la necessità di poter comunicare con loro, di capirne i bisogni e di averli sempre “sotto controllo” e sopratutto essere in grado di ritrovarli quando per qualche motivo volontario o meno si allontanano da casa.

Kippy EVO secondo il produttore non un semplice pet tracker ma un vero e proprio pet smartphone, lanciato sul mercato dalla startup italiana Kippy, una PMI che sviluppa dispositivi Customer IoT, fondata nel 2014 da Simone Sangiorgi e Marco Brunetti.

il dispositivo unisce la localizzazione GPS in tempo reale e il monitoraggio dell’attività motoria; nasce grazie ad una collaborazione con l’Università di Bologna e con il dipartimento di Medicina Veterinaria dell’università di Milano ed è frutto di una tecnologia pensata e realizzata per gli amanti degli amici a 4 zampe, per migliorare il loro benessere e la serenità dei loro proprietari.

Scaricando l’App sul proprio smartphone sarà possibile localizzare in tempo reale la posizione del proprio amico a quattro zampe, verificare la sua attività motoria (corsa, sonno, gioco, ecc.) e ricevere messaggi personalizzati per conoscere meglio i suoi bisogni e il suo stato di benessere, ad esempio: “Sono sveglio, vorrei far colazione” oppure “Tra poco mi addormento, buona notte” o ancora “Sono pronto, usciamo?”.

Tra le funzionalità offerte: la localizzazione (è possibile visualizzare la posizione del proprio amico a quattro zampe in tempo reale in modo da poterlo ritrovare facilmente) e l’Activity Tracking (possibile spaere cosa sta facendo l nostro animale in qualsiasi momento e monitorare la corsa, il sonno, il gioco, le calorie consumate durante la giornata, il relax, i passi).

Il dispositivo integrana una batteria agli ioni di polimeri di Litio ricaricabile con una durata media di 10 giorni; utilizza una tecnologia integrata di GPS, GLONASS (il sistema satellitare globale di navigazione russo), LBS (un sistema di monitoraggio che triangola le celle telefoniche), Wi-Fi e bluetooth che permette una localizzazione di cani e gatti in tempo reale e in modo preciso, anche spazi coperti o chiusi; l’integrità del dispositivo è garantita anche in immersione a 1 mt di profondità per una durata massima di 30 minuti (certificazione per l’impermeabilità IP67).

Il dispositivo è dotato di una torcia lampeggiante attivabile direttamente dall’App per individuare cani e gatti anche al buio; si adatta ad ogni tipologia di collare; il suo peso è di 34 grammi (30% più piccolo della precedente versione), mentre le dimensioni sono di 3,7 cm x 5,5 cm x 2,2 cm; al suo interno ha un accelerometro e giroscopio a 6 assi che permette di rilevare i movimenti dell’animale.

Quello degli animali domestici è un mercato particolarmente attivo e in forte crescita; sono 140 milioni i cani e i gatti in Europa (dati Assalco-Zoomark 2019) e l’Italia è al secondo posto per numero di animali con 7,3 milioni di gatti e 7 milioni di cani presenti nel 38% delle abitazioni italiane. 7 milioni è, invece, il numero di quanti ne vengono smarriti ogni anno e di questi il 18% non viene mai più ritrovato.

Un dispositivo come quello in oggetto consente di avere sempre il proprio cane/gatto a “portata di zampa”. Del resto la spesa media dei proprietari di animali domestici è di €1.350 ogni anno, con una forte crescita del mercato “pet wearable”, soprattutto da parte dei millenials, come rileva il Wakefield Research, che utilizzano sempre di più i device tecnologici per monitorare e localizzare i loro animali domestici.

Il dispositivo è già in vendita su Amazon a 69,00 euro ed è aquistabile anche nei vari punti vendita Vodafone.

Al costo del dispositivo vanno aggiunti i relativi pacchetti di servizi, perché proprio come uno smartphone è necessaria una connessione dati per inviare la posizione GPS tramite la rete dati. I pacchetti sono tre: Basic (in abbonamento mensile di 7,99€, che prevede 10.000 localizzazioni incluse), Premium (con abbonamento annuale di 59,99€ o 4,99€ al mese che prevede localizzazioni illimitate incluse) e Ultimate, con abbonamento biennale di 99,99€ (4,16€ al mese), che prevede localizzazioni illimitate incluse e customer care di II livello con operatore dedicato.