DJI presenta Ronin-SC, lo stabilizzatore leggero e smart per fotocamere mirrorless

DJI presenta Ronin-SC, il nuovo modello, molto più leggero e smart, di stabilizzatore per fotocamere mirrorless. I fotografi, i videomaker e tutti gli appassionati, sentiranno la differenza nell’uso di Ronin-SC rispetto ai prodotti precedentemente prodotti da DJI per il peso notevolmente inferiore e anche per le interessanti e nuove funzioni.

Ronin-SC conquisterà tutti coloro che desiderano nel proprio equipaggiamento per scattare foto o realizzare filmati: si presenta come uno strumento portatile, potente e realizzato apposta per ottenere gli scatti migliori in qualsiasi ambiente.

Realizzato in magnesio e alluminio, promette performance interessanti e pesa soltanto 1,1 kg. Con un design modulare, Ronin-SC può essere ritirato in spazi piccoli, come zaini e valige (misura 220 per 200 mm), e può essere trasportato facilmente. La sua batteria dura circa 11 ore. Il supporto è garantito con un’ampia varietà di fotocamere mirrorless ed è stato testato per supportare macchine di un peso di circa 2 chilogrammi.

I controlli sono intuitivi e semplici. Anche nella realizzazione di filmati di movimenti e di scene d’azione, Ronin-SC garantisce la stabilità degli scatti e offre la possibilità del blocco dei tre assi che facilita il bilanciamento della fotocamera, un sistema di blocco della posizione e i comandi tramite joystick di controllo.

Gli utenti potranno anche comandare e controllare lo stabilizzatore stando seduti al computer o con i dispositivi portatili tramite l’app aggiornata di DJI, fino a una distanza di 25 metri.

Con Ronin-SC gli utenti potranno selezionare un soggetto inquadrato e seguirlo, creare contenuti in timelaps, aggiungere o creare movimenti, catturare panorami in automatico.

Ronin-SC, presentato il 17 luglio 2019 da DJI, si può acquistare sul sito del costruttore DJI ed è disponibile nella versione base a 359 euro e nella versione Combo Pro che comprende la manopola, il motore esterno e lo splitter, a 459 euro.

